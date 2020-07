La région Grand-Est demande au gouvernement de soutenir la filière Champagne

"C'est une filière qui est en danger !". Les mots sont durs et sont prononcés par la vice-présidente de la région Hauts-de-France en charge de l'agriculture, Marie-Sophie Lesne. 5% des exploitants de Champagne se trouvent dans sa région, dans le département de l'Aisne. "Nous sommes solidaires et unis", ajoute-t-elle.

Unis face à l'inquiétude de toute une profession qui explique qu'à cause de la crise du Covid-19, ce sont déjà 30 millions de bouteilles qui n'ont pas été vendues et que sur l'ensemble de l'année on pourrait atteindre une chute de 80 à 100 millions de bouteilles, selon les estimations. Soit une perte de plus de 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires pour 2020. "Nous sommes le vin le plus impacté puisque nous sommes le vin de la fête", rappelle Maxime Toubart, président du Syndicat général des vignerons (SGV).

La profession demande une exonération de charges sociales

Alors les vignerons demandent au gouvernement de revoir les critères pour avoir droit à des exonérations de charges sociales. Aujourd’hui il faut avoir perdu 80% de son chiffre d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020, pour être exonéré à 100%. "Cela exclut la quasi totalité des exploitations", disent les vignerons qui demandent une exonération totale dès 60% de perte : "Cela permettrait d'assurer la conduite de l'exploitation, d'autant que l'on ne peut pas compresser le temps de main d'oeuvre, on a vraiment besoin des saisonniers notamment", explique Benoît Tixier, vignerons à Chigny-les-Roses (Marne).

Et les vignerons de rappeler que le gouvernement a prévu 15 milliards d'euros d'aides pour le secteur de l'aéronautique, ou encore 8 milliards pour l'automobile, mais seulement 250 millions d'euros pour l'ensemble de la filière viticole française. "Le compte n'y est pas !", dit Maxime Toubart, président du SGV : "On ne veut pas de subventions à l'hectare ou des primes, on veut une aide au prorata de ce que l'entreprise paie comme charges".

Le Champagne est un symbole de la France, il faut que le gouvernement comprenne qu'un coup de pouce est important

Afin d'appuyer leur demande, les vignerons champenois ont reçu le soutien des deux régions Hauts-de-France et Grand-Est. "Il y a des risques de casse aujourd'hui donc c'est important", explique le Président de la région Grand-Est Jean Rottner : "Il n'y a pas eu de chômage partiel dans les vignes de Champagne pendant le confinement donc en contre-partie une exonération de charges serait normale. Le Champagne est un symbole de la France, il faut que le gouvernement comprenne qu'un coup de pouce est important". Jean Rottner qui dès l'annonce du nouveau gouvernement lundi, a invité le nouveau Ministre de l'agriculture Julien Denormandie, à venir en Champagne.