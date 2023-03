La région Grand Est déploie un nouveau centre de réponses aux cyberattaques

C'est une menace invisible qui plane sur toutes les entreprises et collectivités de la région. Pour aider les petites structures à y répondre, la région Grand Est et l'ANSSI (Agence national de sécurité des systèmes d'information) ont mis en place Grand Est Cybersécurité, un centre de réponses d'urgence au sécurité, opérationnelle depuis le 14 février et basé à Nancy. Cette plateforme est destinée au PME, aux collectivités et aux associations, qui peuvent la joindre au 0 970 51 25 25.

ⓘ Publicité

À lire aussi Une cyberattaque de grande ampleur tous les 15 jours en France

"Les cybermenaces et la cybermalveillance représente la menace principale pour les entreprises et pour les établissements publics, même les plus petits", avance Irène Weiss, conseillère régionale déléguée à la cybersécurité. "Quand on voit des entreprises qui se font hacker, à qui on demande des rançons, elles sont en extrême difficulté, certaines peuvent fermer", poursuit l'élue. Aujourd'hui, seules les grandes entreprises et les "opérateurs d'importance vitale" sont pris en charge par l'ANSSI. "Donc c'est notre rôle de lancer ce type d'outil qui permet de répondre en premier ressort à toute structure qui est victime d'attaque, cyber ou numériques", précise encore Irène Weiss.

Rassurer, guider, former

Une équipe de quatre opérateurs répond aux entreprises et collectivités du Grand Est qui ont des doutes. Elle est dirigée par Jean-Charles Renaudin le responsable du centre, pour qui cet équipement était devenu nécessaire : "Sur un territoire comme le Grand Est, la moitié des entreprises ont moins de 20 personnes, donc ils n'ont souvent pas les moyens d'avoir des experts en cybersécurité. En revanche, toutes ces entreprises se transforment pour être de plus en plus numérisées et de plus en plus performantes, et donc sont exposées à des cyberattaques", analyse-t-il.

Le plus souvent, ils sont victimes de "rançonware", des virus qui réclament des rançons, et qui infiltrent les systèmes par un simple lien envoyé sur les boîtes mail. "Notre rôle est donc de nous assurer que ces entreprises sont bien victimes d'une cyberattaque et pas d'autre chose, et de pouvoir les mettre en relation avec des experts de la cybersécurité", poursuit-il. Ces experts peuvent ensuite identifier l'attaque, y répondre, et restaurer les systèmes et données chiffrées. Des centres similaires existent dans d'autres régions. Le centre s'attend à devoir traiter une dizaine de demandes par mois.