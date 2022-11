La région Grand Est et la Confédération des buralistes signent une convention, une première en France

Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, et la Confédération nationale des buralistes signent une convention ce mercredi, à Arrigny, au sud de la Marne, près du lac du Der. "C'est une journée historique", salue Philippe Coy sur France Bleu Champagne-Ardenne. Le président de la Confédération des buralistes précise que c'est la première fois qu'un tel partenariat est noué avec une région.

"L'objectif est d'abord de renforcer l'offre de formation pour notre réseau, renforcer le maillage des buralistes au service des territoires", explique Philippe Coy, qui assure avoir déjà identifié 46 communes dans le Grand Est qui pourront être des points de distribution de l'offre TER et Grandes Lignes SNCF.

"Le réseau des buralistes est le réseau le plus près des plus éloignés"

Philippe Coy y voit par ailleurs "une reconnaissance du travail" des buralistes du Grand Est, qui ont été mis en avant comme "commerces essentiels" pendant les confinements. Les buralistes ne sont plus uniquement des vendeurs de tabac, mais des _"commerces d'utilité locale",_insiste le président de la Confédération nationale des buralistes.

"Il y a quelques années, vous veniez déjà acheter votre vignette automobile chez le buraliste, donc nous étions déjà dans le service au public, et nous souhaitons le moderniser et le rendre plus accessible", insiste Philippe Coy, pour qui "le réseau des buralistes est le réseau le plus près des plus éloignés".