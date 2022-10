La région Hauts-de-France offre 100 repas aux étudiants boursiers ou en difficulté

Pour soutenir les étudiants et élèves boursiers ou non boursiers en très grande difficulté, la région a déployé un dispositif d'aide à la restauration gérée par les CROUS de Lille et Amiens. Objectif : leur apporter une aide alimentaire immédiate et gratuite en finançant pour les étudiants de l'enseignement supérieur ou en formation sanitaire et sociale 100 repas par an dans une structure de restauration du CROUS ou de restauration agréée.

Cette aide existe depuis quelques années et s'adresse aux étudiants boursiers des échelons 3 à 7 et aux étudiants en difficulté. Il y a 17.000 boursiers dans l'académie d'Amiens.

Les étudiants doivent avoir moins de 35 ans et être inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur ou un établissement de formation sanitaire et sociale de la région Hauts-de-France. Le dispositif concerne donc les étudiants boursiers aux échelons 3 à 7 ainsi que les étudiants signalés par le service social du Crous. Les étudiants qui ont droit à cette aide devront se présenter au guichet du restaurant universitaire de leur choix, pour faire créditer les 100 repas sur leur compte Izly qui est le système de paiement sans contact utilisé sur place.

Les repas gratuits sont disponibles pour une année universitaire. Les repas non consommés au 31 août sont perdus. L’aide à la restauration se cumule avec la mesure du repas à 1€ pour les étudiants boursiers : quand vous n’aurez plus de repas gratuits sur votre carte, vous ne paierez votre repas qu’1€.