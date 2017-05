La région Hauts-de-France s'engage à financer toute formation d'emploi à domicile

La région Hauts de France financera toute formation d'emploi à domicile. C'est l'engagement pris mercredi par Xavier Bertrand, son président, lors de la première convention nationale de l'emploi à domicile.

La région Hauts-de-France va financer toutes les formations pour favoriser l'emploi à domicile. Son président Xavier Bertrand s'y est engagé mercredi à Lille lors de la première convention nationale de l'emploi à domicile.

« Aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, on a 263.000 ménages qui emploient près de 125 000 salariés. Vous imaginez la très grande entreprise que représentent les ménages employeurs de cette région », explique Marie Béatrice Levaux, la présidente de la Fédération des particuliers employeurs de France.

Le plus grand employeur de France

A l'échelle nationale, l'emploi à domicile représente 570.000 emplois équivalents temps plein, ce qui en fait le plus grand employeur de France. Il y a différents moments de la vie où l'on peut avoir besoin d'une aide.

« Vous avez les jeunes parents qui ont besoin de faire garder leurs enfants, puis les femmes qui reprennent un travail et qui ont besoin de quelques heures de ménages. Il y a aussi l'accompagnement à distance nos parents âgés et on devient soi-même âgé. L'emploi à domicile c'est donc tout au long de la vie », souligne Marie Béatrice Levaux.

Les besoins sont de plus en plus importants. L'emploi à domicile n'est pas délocalisable. Autant dire qu'il a de beaux jours devant lui. L'ambition des professionnels du secteur, c'est de doubler le nombre d'emplois d'ici cinq ans. Et cela passe par une simplification fiscale.

Mensualiser le crédit d'impôt

Aujourd'hui, il y a le crédit d’impôt. Si vous dépensez par exemple 3.000 euros par an pour une aide ménagère, vous serez remboursé de 1.500 euros, mais seulement à la fin de l'année. Or tout le monde n'est pas capable d'avancer un tel montant.

Voilà pourquoi la Fédération des employeurs particuliers de France souhaite une mensualisation de ces remboursements. Chaque mois, les ménages toucheraient la moitié de la somme qu'ils déboursent pour leur emploi à domicile.

Cette mesure faciliterait l'emploi à domicile et permettrait aussi de lutter contre le travail illégal. « En France, aujourd'hui l'enjeu, c'est de déclarer son salarié. Donc on lutte contre l'emploi non déclaré. Et quand l'emploi déclaré devient moins cher que l'emploi non déclaré, je vous assure que dans nos cuisines, on sait faire nos calculs », insiste Marie Béatrice Levaux,.