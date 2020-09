VIDEO - La Région lance sa production de masques "Made in Bourgogne-Franche-Comté"

La Région Bourgogne-Franche-Comté a lancé officiellement sa production de masques "Made in BFC" jeudi 17 septembre 2020 à Dijon. Un investissement de 300.000 euros pour une production de deux millions de masques par mois ... et des idées pour la suite.

Marquée par l'épisode de la réquisition des masques commandés pendant le confinement au mois d'avril 2020, la Région Bourgogne-Franche-Comté veut désormais être autonome à ce sujet. Jeudi 17 septembre 2020, la région a inauguré sa ligne de production à Dijon, capable de produire deux millions de masques chirurgicaux par mois. Ils seront destinés en priorité aux personnels des hôpitaux - ils répondent aux normes et peuvent être utilisés dans les blocs opératoires - puis seront distribués à l'Agence régionale de santé et aux agents de la région - comme par exemple aux cuisiniers dans les cantines des lycées. La présidente de la région Marie-Guite Dufay espère également pouvoir en donner "aux associations qui travaillent dans l'humanitaire".

Visite de la ligne de production, avec Sébastien Losse, responsable industriel chez OMV Copier

Un investissement de 300.000 euros

La Région a investi plus de 300.000 euros pour cette ligne de production. Les deux millions de masques mensuels vont être fabriqués par la société de Haute-Savoie OMV System France. Une partie sera la propriété de la région. En plus de ça, la Bourgogne-Franche-Comté a passé un accord avec cette entreprise pour acheter entre un et sept millions de masques par an, au prix de 0,12 à 0,17 centimes d'euros le masque - prix indexé sur celui de la matière première.

Bientôt des masques fabriqués à 100 % dans la région ?

Aujourd'hui, la matière qui sert à fabriquer les masques est importée de Turquie. Elle représente 67% du coût d'un masque. Pour réduire ce coût, l'idée serait de produire la matière sur place, en Bourgogne, vraisemblablement en Saône-et-Loire, d'ici le début d'année 2021. Le meltblown, la matière qui sert à la filtration des masques, est produit par une entreprise de Montbéliard (Doubs). A terme, en plus de la production des matières premières, la Région et ses entreprises partenaires souhaitent développer sur place un système de tri et de recyclage des équipements de protection - masques, blouses, charlottes, etc.

Gérard Chevalier, directeur général d'OMV System France, veut produire la matière pour fabriquer les masques directement dans la région Copier

La production des masques en vidéo