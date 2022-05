La région Nouvelle-Aquitaine lance un plan de "relance touristique" pour faire revenir les touristes européens

Depuis deux ans et le premier confinement, le tourisme en Nouvelle-Aquitaine tient grâce à une clientèle de proximité, essentiellement venue des départements voisins et d'ailleurs en France. Un changement de paradigme qui a compensé en partie les pertes liées à l'absence de touristes étrangers. Mais aujourd'hui, alors que les frontières sont rouvertes et que les restrictions de voyage sont beaucoup plus souples, la région Nouvelle-Aquitaine cherche à retrouver cette clientèle européenne. Elle a présenté, ce mardi 24 mai à la Maison de la Région à Poitiers, un plan de "relance touristique", en partenariat avec l'agence de développement touristique Atout France. Un contrat cadre a été signé pour trois ans entre Atout France, le Conseil régional et le Comité régional du tourisme.

Christian Mantei, président d’Atout France, Alain Rousset, président de la Nouvelle-Aquitaine et Christelle Chassagne, présidente du Comité régional du tourisme, ont signé une convention cadre. © Radio France - Bastien Munch

Dans ce plan figurent notamment les entrées de Limoges et Cognac parmi les "contrats de destination", ces labels diffusés à l'international par Atout France. Cinq autres territoires de la région y sont renouvelés : Bordeaux, Biarritz-Pays basque, Côte Atlantique, Vallée de la Dordogne, Pyrénées, Cognac et Limoges. Ces "contrats de destination" ont été mis en place par l'État en 2015 pour cibler les actions et leur financement en matière de tourisme, avec toujours comme fil rouge le tourisme durable.

Plusieurs campagnes de promotion

Le nouveau plan de "relance touristique" de la Région prévoit aussi une coopération renforcée avec l'Union européenne. Grâce au plan de relance européen REACT, la Nouvelle-Aquitaine va bénéficier de deux millions d'euros pour déployer des campagnes de promotion en Europe et en Amérique du Nord, et créer un "inventaire touristique" de la région avec photos et vidéos. Une autre campagne de publicité est lancée avec Atout France et les 13 autres Comités régionaux de tourisme français pour reconquérir les marchés européens. Des opérations qui seront échelonnées en fonction des taux de réservation des différents territoires. L'intérieur des terres, qui a pour l'instant le plus de mal à redécoller, sera mis en valeur cet été. Le littoral néo-aquitain, bénéficiant de bons taux de réservation, le sera à la rentrée.

"Il faut tamponner des marques à l'échelle internationale", explique Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine : "Cette clientèle internationale a un fort pouvoir d'achat, donc ça va intéresser un certain type de tourisme, comme le tourisme œnologique par exemple." Le président de Région compte aussi "développer nos valeurs. La clientèle hollandaise ou allemande va être très attentive au respect de l'environnement", détaille-t-il. "Il faut que nous renforcions ce tourisme durable. Quand vous faites de la randonnée dans la montagne autrichienne, vous avez sept poubelles de tri en bas de chaque sentier. On a des progrès à faire dans ce domaine-là."

Développer encore plus Terra Aventura

La Région compte aussi miser sur son dispositif Terra Aventura, cette chasse aux trésors géantes dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Le principe est simple : il suffit de télécharger l'application gratuite et de suivre le parcours à énigmes pour trouver de petites boîtes. Plus de 2,5 millions de joueurs ont été enregistrés en 2021. Depuis le début de l'année, 750.000 personnes ont déjà effectué l'un des 550 parcours de la région. Le 2 juillet, pour le lancement de la nouvelle saison, 44 nouveaux trajets seront disponibles, dont sept à faire en vélo et deux parcours nocturnes.

"Aujourd'hui, Terra Aventura génère du séjour", se réjouit Nicolas Monseigne, directeur de l'Agence départementale du tourisme de la Vienne. "Pour nous, c'est fondamental. On n'est pas dans un gadget. Les professionnels du tourisme au bord des itinéraires nous disent voir les gens défiler depuis que les parcours sont disponibles. Donc aujourd'hui, le dispositif n'a plus besoin de faire ses preuves. On essaie de le faire aussi connaitre dans les Pays de la Loire pour les amener à venir jouer et pour qu'on puisse leur présenter toutes les offres touristiques basées sur le jeu à destination des familles."