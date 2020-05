La région Occitanie annonce un nouveau volet d'aides économiques d'urgence

Le conseil régional, la CCI Occitanie et la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat veulent former un pack pour soutenir l'économie

Depuis le mois de mars, le Conseil régional a annoncé la mobilisation de 250 millions d'€ d'aides et d'investissements en 22 mesures. Après les mesures d’urgences au moment du confinement, celles du soutien pendant la période d’arrêt, C’est l’heure de l’aide à la relance. Ce jeudi la région, la CCI Occitanie et la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat ont fait un point d'étape. Carole Delga, Alain Di Crescenzo et Serge Crabié disent former "un pack" pour soutenir l'économie régionale face à une crise "inédite, brutale et durable".

60% des salariés de la région sont au chômage partiel.

Le président de la CCI Occitanie a résumé la situation en une statistique : selon Alain Di Crescenzo 60% des personnes salariés de la région sont au chômage partiel. Les deux chambres consulaires - CCI et Chambre des métiers et de l'artisanat - ont mobilisé leurs équipes pour renseigner et aiguiller les patrons. Serge Crabié annonce que 70 000 des 150 000 entreprises de l'artisanat d'Occitanie sont accompagnées. La CCI de son côté dit avoir apporté plus de 30 000 réponses.

Un fond pour le tourisme, le commerce et l’artisanat.

Tourisme, commerce, artisanat sont les trois secteurs qui ont besoin d'une aide d'urgence pour redémarrer selon Carole Delga. A partir du 1er juin, un fond local de 80 millions d’€ sera créé pour soutenir les entreprises de ces secteurs. L’argent est apporté par la région mais aussi la banque des territoires, 110 intercommunalités et 12 des 13 départements d’Occitanie (seule la Haute-Garonne n’y participe pas). Cet argent servira aussi bien à assurer un fond de roulement dans une trésorerie qu’à aider une entreprise qui veut investir pour s’adapter à la crise.

D’autres plans sont en préparation pour la viticulture et l’agroalimentaire, gros pourvoyeurs d’emplois dans la région. Sans oublier le "plan Ader exceptionnel" pour la filière aéronautique qui est en cours d'élaboration aussi.

Comme le confinement a duré, la région a aussi étendu son aide à la perte d’exploitation. Elle se déclenche pour les PME de moins de 50 salariés et les micro entreprises de moins de dix salariés dès qu’elles perdent 20% de chiffre d’affaires. Une aide qui peut aller de 1000 à 4000€ par mois.

Il y aura de la casse

Mais toutes ces aides et ces prêts ne feront pas de miracle : La CCI s’attend à ce que 20% des entreprises de la région, soit 60 000 établissements au moins, connaissent des difficultés. Et dans le secteur de l’artisanat, une TPE sur quatre pourrait mettre la clé sous la porte dans l’année qui vient. Selon le président de la chambre des métiers, Serge Crabié, les premiers dossiers devraient arriver dans les tribunaux de commerce à partir de septembre et plus sûrement dans le premier semestre 2021.