La Région Occitanie lance un nouveau dispositif dédié à la décarbonation des navires de pêche

Aider à décarboner les navires de pêche, c'est ce que propose ce vendredi la Région Occitanie, qui entend "devenir la première région d’Europe à énergie positive". Les élus de la commission permanente ont validé le lancement d’une nouvelle mesure visant à faciliter et à soutenir la décarbonation des chalutiers d’Occitanie.

Les mesures du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) gérées par les régions portent sur le développement local et le soutien aux entreprises des filières pêche et aquaculture .À ce titre, est-il précisé dans le communiqué, sur la période 2021-2027, la Région Occitanie a obtenu une dotation de 16,7 millions d'euros, en hausse de 23% par rapport à la période précédente. "Ce fonds permet notamment d’accompagner les filières halieutiques dans leur adaptation au changement climatique afin de concilier rentabilité économique et préservation de l’environnement marin, précise le communiqué. Dans ce cadre, la Région a décidé d’engager un nouveau dispositif pour soutenir la modernisation et la décarbonation de la flotte de pêche régionale, pour partie vieillissante"

Ce dispositif est en place à compter de ce 9 février. Il doit permettre de soutenir la modernisation de la flotte de pêche par des investissements visant la réduction de la consommation énergétique des navires (économètre, tuyère, modifications de la coque : foil, etc.). L’aide attribuée représentera 50% du coût total du projet.

La quarantaine de chalutiers d’Occitanie est éligible à cette mesure, pour laquelle la Région prévoit une première enveloppe de 200.000 euros. "Les économies de carburant réalisées pourraient atteindre 20%, soit 64 000 litres par bateau chaque année, représentant une réduction des émissions carbone de l’ordre de 171 tonnes par bateau et par an."