La région Occitanie met en place une prime à l'installation pour les agricultrices

Dans les 10 ans à venir, près de la moitié des agriculteurs vont prendre leur retraite, l'installation de nouveaux chefs d’exploitation est un enjeu essentiel pour l’avenir de l’agriculture française. Alors pourquoi ne pas aides les femmes à s'installer ?

La région Occitanie lance un plan de 190 Millions d'euros sur 5 ans pour l'installation et la transmission des exploitations. Parmi ces mesures, une aide pouvant aller jusqu'à 2 000 euros pour les femmes. Dans le secteur agricole, les femmes rencontrent plus de difficultés que pour les hommes pour s'installer, qu’il s’agisse de l’accès aux moyens de production, au foncier, aux prêts bancaires, elles sont aussi confrontées aux contraintes liées à la parentalité.

«Sans les femmes, le renouvellement des générations en agriculture ne pourra pas se faire. Pour engager l’indispensable féminisation de la profession, nous créons, et c’est une première, un bonus jusqu’à 2 000€ pour les agricultrices qui souhaitent s’installer. Nous avons besoin de plus d’agriculteurs et d’agricultrices, de tous les talents, pour assurer l’avenir de la ferme de France. », explique Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

Ce bonus s’ajoutera à la dotation Jeune Agriculteur (DJA) qui pourra alors atteindre un montant maximum de 38000€. Cette aide sera également cumulable à la dotation Nouvel Agriculteur (DNA), une nouvelle mesure créée par la Région pour accompagner les futurs chefs d’exploitation âgés de plus de 40 ans

Le nouveau plan régional prévoit également des aménagements pour l’acquisition de compétences suite à un congé maternité ou encore des actions de valorisation des formations aux métiers agricoles.