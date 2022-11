La Région Occitanie recrute 470 nouveaux chauffeurs de car

En janvier dernier, la Région Occitanie lançait une première campagne d’information qui a contribué au recrutement de plus de 1.000 conducteurs et conductrices de bus parmi lesquels 350 demandeurs d'emploi formés gratuitement dans le cadre du plan régional de formation. Cela avait permis d'assurer la rentrée scolaire dans de bonnes conditions.

ⓘ Publicité

Aujourd’hui, face à la persistance des difficultés de recrutement, la Région renouvelle l’opération "Formation financée, emploi assuré", message adressé aux demandeurs d’emplois ou personnes en reconversion professionnelle souhaitant se tourner vers les métiers du transport de voyageurs.

Le nombre de postes à pouvoir pour assurer la pérennité du réseau est estimé à 470. Un numéro vert : 0800 706 707

"Nous travaillons en pack, avec nos partenaires, pour convaincre de nouveaux profils de se tourner vers les métiers du transport scolaire. J’invite les demandeurs d’emploi ou personnes en reconversion à se renseigner sur le métier auprès des équipes des Maisons de Ma Région et des Maisons de l’Orientation. Je rappelle également que la Région prend en charge l’intégralité de la formation pour passer le permis de transport de voyageurs", explique la présidente de Région, Carole Delga.

La prochaine journée portes ouvertes organisée par les entreprises de transport aura lieu ce samedi 19 novembre au matin.

Actuellement, 5.000 conducteurs et conductrices de car interviennent sur les 4.000 services scolaires et 370 lignes régulières du réseau liO en Occitanie. Chaque année, la Région transporte plus de 170.000 élèves, de la maternelle au lycée. En Occitanie, le transport scolaire est gratuit pour l’ensemble des élèves ayants-droit.