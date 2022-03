La région PACA engage 4 millions d'euros pour l'Ukraine

Dans le détail, trois millions d'euros facilitent l'accueil des Ukrainiens dans notre région. Le président Muselier estime qu'ils seront 10.000 réfugiés en PACA (on est actuellement à 1.200). Transports gratuits, hébergement dans des lycées volontaires, repas gratuits et scolarisation des enfants.

Du matériel vers l'Ukraine

Près de 400.000 euros vont servir à acheminer en Ukraine et dans les pays frontaliers du matériel (camions de pompiers, médicaments, etc...) . Un convoi humanitaire avec 6 semi-remorques de 33 tonnes va partir de Toulon lundi prochain (trois camions vers la Moldavie, trois vers la Pologne)

Numéro Vert

Un numéro vert "solidarité bleu jaune" est mis en place : 0 800 730 098. Il va centraliser, orienter toutes les demandes et toutes les propositions d'aides mais aussi les difficultés des entreprises impactées par la crise. Indispensable selon Renaud Muselier : "Tout le monde veut aider. Même parfois avec des trucs qui servent à rien. Le numéro Vert nous permet de canaliser. Et de redonner à des associations qui ne sont pas des arnaques, c'est important aussi."

Renaud Muselier et l'aide humanitaire adaptée Copier

Et puis on ciblera les besoins grâce à ce numéro tenu par du personnel de la région. "Vous avez des gens comme vous ou moi qui sont partis avec une valise. On peut très bien vous demander du Canigou pour leur chien. Des tampons pour les femmes.... Il faut organiser tout ça".

Aide de 500 euros pour les étudiants

La région va donner 500 euros aux 580 étudiants biélorusses, russes et ukrainiens qui étudient en Paca, et un repas à un euro chaque jour. Ce don doit les aider à poursuivre leurs études, espère la Région. Sur l'université Aix-Marseille, on dénombre 45 étudiants ukrainiens, 145 étudiants russes et 40 biélorusses. Certains ont leurs comptes bloqués et ils vont avoir des problèmes pour payer leurs courses et leur loyer. Une solidarité se met en place sur les campus.

Les entreprises aidées

Dans cette enveloppe de quatre millions, il y a aussi une aide pour les entreprises de notre région qui sont impactées par l'arrêt des exportations en Ukraine et en Russie. François de Canson, le maire de La Londe est le vice-président en charge du développement économique, et il a réuni la cellule de crise économique qui a oeuvré lors de la crise du COVID. "Déjà des alertes. Dans les Bouches-du-Rhône, l'aéronautique. Dans le Var, l'horticulture - 15 % de son chiffre d'affaire lors de la journée de la femme en Russie. Et la cosmétique et parfumerie à Grasse".

François de Canson Copier

300.000 euros sont débloqués pour les entreprises. Ce n'est que le début. Renaud Muselier estime que "les Ukrainiens payent le prix du sang. Nous paierons le prix de l'euro. Quand les Américains ont envahi l'Irak, ils ont destabilisé le monde pendant dix à quinze ans. On peut penser qu'il va se passer la même chose. C'est un point de rupture dans notre Histoire. Pour le monde économique, on interviendra secteur par secteur, comme on l'a fait pour le Covid."

Renaud Muselier et l'impact économique Copier