La région PACA investit 35 millions d'euros pour rénover le lycée de l'Argensol à Orange

Le lycée professionnel de l'Argensol, à Orange, sera bientôt totalement rénové. Le président de la région PACA, Renaud Muselier, l'a annoncé ce vendredi à l'occasion du déplacement du président Emmanuel Macron dans l'établissement .

"Ce lycée commence à dater, donc on refait tout. La totalité les locaux, des bureaux, des ateliers seront adaptés à la nouvelle loi et à la relance industrielle", a expliqué Renaud Muselier.

L'établissement va bénéficier d'un plan de de réhabilitation de 35 millions d'euros. La première pierre sera posée en 2026, et la fin des travaux est attendue pour 2028. "Ces efforts viennent s’ajouter au 710 000 € de travaux engagés depuis 2016 dans ce lycée, dont la rénovation des toitures de la demi-pension en 2022, la rénovation des réseaux de chauffage en 2018 ou pour l’achat d’équipements", précise la Région dans un communiqué.

"C'est une très bonne chose"

"C'est une très bonne chose, on n'en attendait pas tant, salue Charles Boulanger, professeur en mécanique au lycée de l'Argensol et représentant du syndicat Snetaa-FO. Renaud Muselier m'a dit qu'on pouvait être ambitieux, donc on va l'être. Avec des systèmes de chauffage au norme, sans faire du rapiéçage comme on a fait ces dernières années. On pourra aussi équiper les ateliers de matériel récent... Ça donne de l'espoir".