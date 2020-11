La région Pays de la Loire lance un fonds de 300 000 euros pour sauver le livre

Dans le cadre du plan de relance, la région Pays de la Loire annonce la mise en place d'un fonds de soutien de 300 000 euros pour la filière livre. Une aide destinées aux libraires et éditeurs indépendants.

"Je me batterai pour vous", a tenu à rappeler la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais, ce vendredi aux représentants du livre indépendant de la région. La Région débloque 300 000 euros d'aides aux éditeurs et aux libraires, et propose un accompagnement logistique aux professionnels, autre mesure annoncée : le doublement du chèque livre destiné aux scolaires ligériens.

Une enveloppe de 300 000 euros

Dans le cadre du plan de relance, la Région lance un fonds de 300 000 euros pour soutenir la filière du livre en pays de la Loire, en partenariat avec le Centre National du Livre (CNL) et la Direction régionale des affaires culturelles (Drac).

200 000 euros sont destinés à soutenir les libraires dont les ventes ont baissé d'environ 70% depuis le deuxième confinement. 100 000 euros reviendront aux éditeurs indépendants de la région.

Une dotation de 40 000 euros est également attribuée à Mobilis, la structure en charge de la valorisation du livre ligérien, en charge notamment d'ochestrer les événements autour du livre. La région prévoit par exemple une grande campagne publicitaire pour encourager les citoyens à acheter chez leurs commerçants.

Pour accompagner les plus petites librairies à la transition vers le numérique, la région Pays de la Loire va également prendre en charge des frais d’adhésion pour les librairies indépendantes à la plateforme des libraires de la région à ALIP, l'association des Librairies Indépendantes en Pays de la Loire.

Enfin, le région prévoit de doubler le "coupon livre", qui figure dans l'e-pass, ce dispositif destiné aux scolaires de la région. Le chèque réservé au livre passe de 16 à 32 euros.