La région Ile-de-France propose une aide de 500 euros pour les automobilistes qui veulent passer au bioéthanol

Plus de deux euros en moyenne le sans plomb 98 en ce moment... 1,96 euros en moyenne pour le sans plomb 95 contre à peine 0,80 centimes pour le bioéthanol, le E-85. Le calcul est rapide pour les automobilistes toujours plus nombreux à passer biocarburant. Encore faut-il que sa voiture essence (seules les voitures essence sont concernées) soient équipées.

Tandis que certaines voitures neuves sont dotées d'un moteur "flex fuel" (qui détecte automatiquement la composition du carburant que vous ajoutez), d'autres doivent donc se munir d'un boîtier. Pour les modèles essence compatibles, il faut passer par la case garage. C'est la loi. L'installation est assez rapide (quelques heures) et le boitier coute environ 1.000 euros. Une option intéressante quand on ne peut pas passer à l'électrique. Comment ça marche ? En fait, le boitier bioéthanol permet au moteur d'injecter la bonne quantité de carburant en fonction de la proportion d'Ethanol présente dans le réservoir. E-85 signifie qu'il y a 85% d'éthanol et 15% d'essence.

La région annonce un bouclier social anti-inflation

Alors pour aider les Franciliens à sauter le pas, la région (présidée par l'ancienne candidate à la présidentielle Valérie Pécresse) a annoncé la mise en place d'un bouclier social anti-inflation doté de 200 millions d'euros. Il doit être voté ce jeudi. Parmi les nombreuses mesures proposées, une aide forfaitaire de 500 euros pour les Franciliens qui veulent convertir leur véhicule essence au bioéthanol. La Région estime que 30.000 Franciliens pourraient ainsi bénéficier de cette aide.

Alexis Mention, 35 ans, vit en Seine-et-Marne. Elle s'est laissée tenter par le boitier il y a 10 ans déjà. Elle n'a donc pas bénéficié d'aide de la région mais elle ne regrette pas son choix puisqu'en achetant sa nouvelle voiture essence, l'année dernière, elle n'a pas hésité à l'équiper : "Ça fait plus de 10 ans que je roule avec du bioéthanol et je ne me vois pas conduire sans boitier. J'ai dû changer de voiture l'année dernière qui n'était pas équipée et tout de suite j'ai vu la différence : j'ai payé mon plein 70 voire 80 euros. Le boitier m'a coûté presque 1.000 euros. Grâce à lui, actuellement je fais des pleins à 30 euros. Il est déjà rentabilisé pour moi. Je suis agent immobilier, j'ai besoin de ma voiture pour travailler et à 80 euros la semaine ce n'était pas possible."

Avantages et inconvénients

A noter tout de même que ce genre de boitier consomme donc un peu plus. Selon Alexis Landrieu, directeur général de Biomotors, un automobiliste consomme environ 20% de plus mais il reste gagnant financièrement. Par exemple, comme l'explique Alexis Landrieu, "le conducteur d'une voiture de taille moyenne (environ 50 litres) paiera autour de 46 euros en tenant compte de la surconsommation, contre près de 100 euros pour un plein avec de l'essence classique." Parmi les autres avantages, le nombre de stations essence qui proposent désormais ce carburant : "environ un tiers des stations en France (soit 2.800 stations) vendent du E-85". Et bien sûr l'argument écologique puisque le bioéthanol est issu de matières végétales comme le blé, le maïs ou la betterave et qu'il est produit en France.

En revanche, quelques inconvénients tout de même. Seules quatre entreprises (parmi lesquelles Biomotors) sont autorisées à fabriquer, vendre et installer ces boitiers. Et toutes les quatre ne peuvent pas équiper les mêmes voitures. Tandis que certaines proposent des boitiers homologués pour un modèle en particulier, une autre entreprise proposera un autre boitier homologué pour un autre modèle. Pour vous y retrouver, la liste de tous les fabricants avec le nombre d'homologations dont ils disposent est à retrouver ici.

A noter aussi, l'obligation de changer de carte grise une fois le nouveau boitier bioéthanol installé. Bonne nouvelle toutefois, le changement est gratuit ou presque. Enfin, le fait d'équiper son véhicule avec ce type de boitier ne permet pas de changer sa vignette Crit'Air.