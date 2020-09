La Région veut pousser les seniors à sortir de chez eux, malgré la peur du Covid

Ce pass est composé de plusieurs bons d'achat : 20 euros pour une entrée dans un site touristique, 10 euros pour des livres dans une librairie indépendante, 14 euros dans un cinéma et 20 euros pour un billet de TER. Une carte d'une valeur de 64 euros distribuée à 100.000 retraités de la région Auvergne-Rhône-Alpes (ils sont 8.000 dans la Loire).

Il s'agit d'une expérimentation qui ne concerne que les jeunes retraités (qui ont arrêté de travailler depuis moins de 12 mois) ou les membres de certains clubs seniors. Mais l'idée est d'élargir la mesure. Avec l'objectif, pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de distribuer un Pass auprès de deux millions de retraités de la région d'ici janvier 2021.

Le but est de favoriser les sorties de ces seniors qui ont subi le confinement au printemps et qui ont parfois toujours des craintes à retrouver une vie normale, par peur du virus. Avec un second objectif : soutenir le secteur culturel. L'économie des cinémas et des librairies indépendantes a été fragilisée ces derniers mois.