La Région vient en aide aux boulangeries en difficulté

Comment faire face à la hausse des coûts de l'énergie, surtout quand celle-ci est cruciale dans son métier ? Une vraie question pour les boulangeries-pâtisseries dont certaines ont vu leur facture exploser ces derniers mois. Pour le Président de Région, Hervé Morin, l'aide s'adresse "d'abord à celles et ceux qui sont en réelle difficulté à cause de la conjoncture. Il ne faut pas oublier que la boulangerie est fondamentale dans un village." Avec le risque, quand elle disparaît, d'embarquer d'autres commerces avec elle. L'aide s'adresse uniquement aux boulangeries artisanales - il en existe 1950 en Normandie - et non aux franchisées ou à celles appartenant à des super ou hypermarchés et qui, au vu de leur consommation, sont confrontées à la dérégulation du marché.

Un prêt à taux zéro à rembourser au bout d'un an et demi

Mais comment fonctionne cette aide ? Les explications d'Alexandre Wahl, directeur général pour l'Agence de Développement pour la Normandie : "On met en place un soutien relais en attendant que les choses se tassent. L'idée, c'est de dire que les boulangers ont un besoin de trésorerie, gravement entamé par la hausse des coûts des matières premières et sur celui de l'énergie. On peut imaginer que dans quelques mois, espérons le, en tout cas, les choses se tasseront. En attendant, la Région essaie d'aider les boulangeries à traverser la tempête avec le moins de dégâts possibles. On va proposer aux boulangers d'alimenter leur besoin en fonds de roulement à une hauteur qui est une hauteur classique pour une boulangerie. En général, 10 % du chiffre d'affaires que nous allons octroyer et qu'il ne faudra rembourser qu'au bout d'un an et demi et sur une période de quatre ans et demi."

Les boulangers et leurs représentants ont été reçus à l'Hôtel de Région à Caen par les élus © Radio France - Philippe Thomas

"Quel particulier accepterait d'emprunter pour payer ses factures d'énergie ?"

Une aide bienvenue dans un contexte économique difficile. Fabrice Suzanne est le président de la Fédération Régionale de la Boulangerie-Patisserie de Normandie : "Aujourd'hui, on avait une reprise économique, mais malheureusement, depuis un an, la flambée de la matière première nous apporte quelques difficultés. Ce n'est pas dans nos gènes d'être aidé de cette façon là. On n'a pas fait ce métier là pour ça mais là, c'est la survie de certaines boutiques qui est en jeu." Et si la hausse des prix a ses limites, le consommateur étant lui aussi très impacté par la hausse des produits alimentaires et de l'énergie ces derniers mois, Fabrice Suzanne prévient : "une boulangerie qui ferme, c'est compliqué à remplacer. J'avertis les consommateurs qui attendent parfois le dernier moment pour aller chez le boulanger, que même si ça coûte un peu plus cher, on reste quand même parmi les produits les moins élevés" Et de rappeler le rôle social que jouent ces commerces dans les villes et villages.

D'autres professionnels regrettent d'avoir à emprunter pour payer des factures d'énergie "quel particulier accepteraient cela ? Emprunter pour investir, oui, mais pour rembourser ses factures, j'ai un peu de mal à l'accepter !" lance l'un deux, quelque peu dépité. En attendant, il faut faire le dos rond, en attendant des jours meilleurs...