La relance de l'éco : avec le boom du cours de l'or, les Franciliens vendent leurs bijoux

C'est un record : l'once d'or a dépassé ce mois-ci les 2.000 dollars. Le métal précieux vaut beaucoup plus aujourd'hui qu'en janvier, et beaucoup en profitent pour investir dans plusieurs boutiques franciliennes.

Un record historique jamais atteint. L'once d'or a dépassé au début du mois d'août les 2.000 dollars, une conséquence de la crise économique liée au coronavirus. Beaucoup de Franciliens se retournent donc vers le métal précieux qui a une valeur refuge, pour vendre leurs biens ou investir. "On a quatre fois plus de personnes qu'en temps normal", affirme Rafic Makhlouf, le fondateur de Goldmarket qui se trouve sur les Champs-Élysées à Paris.

Qui s'intéresse à l'or ?

"La moitié des gens qui viennent nous voir vendent leurs bijoux, leurs pièces pour repartir avec des liquidités", explique le spécialiste en métaux précieux. Ils gagnent ce mois-ci 30% plus que s'ils les avaient vendus en janvier dernier. "L'autre moitié vient investir", ajoute-t-il, à cause d'après lui de l'incertitude liée au futur et la perte de confiance dans le système bancaire.

Les gens ont peur de tout perdre

Ils veulent repartir chez eux avec leur investissement matériel. "Les clients veulent un lingot d'or ou une pièce en or, ou plusieurs, des personnes de 20 ans qui achètent une pièce par mois, jusqu'aux investisseurs qui vont acheter plusieurs lingots à la suite de la vente d'un bien immobilier, d'un héritage, décrit Rafic Makhlouf, ce sont des personnes qui veulent quelque chose qu'ils gardent chez eux pour repartir avec, le cacher chez eux, le mettre dans un coffre-fort, avoir quelque chose qu'ils veulent maîtriser, pas comme un dépôt bancaire..."