La relance de l'éco : Barilla Onnaing devient le site de référence du bio

Le groupe Barilla qui possède aussi la marque Harrys investit 33 millions d'euros sur ses sites français dont celui d'Onnaing dans le Valenciennois de quoi continuer la spécialisation en bio de l'usine nordiste qui produit des viennoiseries et des pains.

D'ici novembre, 2 des 3 lignes de production seront réservées au bio. En 2018, un premier investissement de plus de 2 millions d'euros avait permis de transformer une ligne pour le pain, et avec ce nouvel investissement dont on ne connait encore pas le montant, si ce n'est l'enveloppe globale pour tous les sites, les 115 salariés fabriqueront des viennoiseries bio notamment des brioches.

Un nouveau virage vers le bio qui était devenu logique pour Harrys qui a donc choisi Onnaing comme site de référence explique Miloud Benaouda, président europe de l'ouest de Barilla

On a une demande des consommateurs très forte sur le bio; quand le total du marché du pain de mie en 2019 fait 4% c'est 40% pour le bio. Ça donne de belles perspectives au site d'Onnaing, c'est une bonne nouvelle pour l'emploi

Mais pour le moment impossible de parler d'éventuels recrutements.

Un blé 100% français

Harrys qui s'engage aussi pour les agriculteurs français, avec un blé 100% français qui vient pour le Nord d'une zone située entre Reims et Dijon.

Onnaing qui comme les autres sites du groupe a réduit de plus de 20% ses émissions de C02 depuis une dizaine d'années, grâce notamment à l'utilisation d'électricité venant uniquement d'énergies renouvelables, ou encore l'achat de fours pour le pain dernière génération et donc moins consommateur d'énergie.

Harrys qui est devenu cette année l'une des premières entreprises de l'agroalimentaire 100% de C02 compensé, en finançant des projets écolo notamment de lutte contre la déforestation.