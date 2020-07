La relance de l'éco : GSK à Saint-Amand les Eaux recrute une centaine de salariés

Le groupe britannique qui emploie 900 salariés recrute en ce moment une centaine de personnes, 80 % d'opérateurs mais aussi des techniciens, des superviseurs, du personnel de maintenance. Du personnel qui pourra bénéficier d'une formation en interne s'il ne vient pas de l'industrie pharmaceutique.

Le site qui produit une vingtaine de vaccins pour 120 pays, pour enfants et adultes, notamment contre le paludisme ou les méningites continue donc sa croissance, une croissance logique pour sa directrice Lidia Serina

Le site de Saint-Amand les Eaux est vraiment un site clé au sein du réseau GSK, on produit des vaccins, et des adjuvants qui rentrent dans la composition de certains vaccins, on est un site avec des équipements de pointe.