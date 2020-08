La relance de l'éco : les guides conférenciers en voie de disparition

Une activité réduite de 80 à 100% telle est la situation des guides conférenciers au milieu de l'été. L'absence de touristes étrangers et l'impossiblité de réaliser des visites en groupe les pénalisent. Une partie de la profession n'a pas pu bénéficier des aides de l'Etat du fait de leur statut. Les guides conférenciers ont alerté les pouvoirs publics dans une tribune publiée dans le journal Le Monde le 3 août dernier.

Aurélie Aujard, Vice-présidente du Syndicat National des Guides Conférenciers, fait partie des chanceux, elle a pu reprendre quelques visites : "les touristes français sont au rendez-vous", se félicite-t-elle. Pourtant derrière cet optimisme, elle reconnait que son activité en juillet a baissé de 80% par rapport au même mois l'an passé. En cause l'absence de touristes étrangers et aussi l'impossibilité de faire des visites de groupes. "Il y a une réelle peur de l'épidémie, nous la ressentons".

Paris, Versailles, Fontainebleau, l'Ile-de-France est la région la plus touchée. "L'exemple du musée du Louvres est saisissant, commente Aurélie Aujard, le musée annonce une baisse de 70% de son activité, pour les guides qui y travaillent, c'est 90%".

Deux statuts, deux réalités

La situation est encore plus critique pour les guide conférenciers qui travaillent de façon salariés (CDDU), ce statut ne leur ouvre pas le chômage et ils n'ont pas pu percevoir les aides de l'Etat destinés aux travailleurs indépendants. "Le ministère de la Culture et le secrétariat au Tourisme ont été très volontaires pendant la crise et ont beaucoup aidé les indépendants (ils ont bénéficié de 1500 euros) mais ça ne représente que la moitié des guides conférenciers", souligne Aurélie Aujard. Ils demandent une aide spécifique à l'Etat.