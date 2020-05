La relance de l'éco - Mondial Relay basée à Hem redémarre ses activités

Le 17 mars la société avait décidé d’arrêter toute activité car elle distribue ses colis via un réseau de petits commerçants tels que fleuristes, pressings ou débits de tabac. La plupart a dû fermer. Mondial Relay qui distribue plus de 8 millions de colis par mois, rouvre ce lundi 11 mai.

Redémarrer une telle entreprise se fait graduellement. Première chose : les salariés sont ils prêts ? Et bonne nouvelle est que la plupart des 1000 salariés étaient non seulement prêts, mais n’attendait que cela.

Ensuite relancer la machine industrielle, à Hem son plus gros centre de colis, mais également sur les 24 autres centres de tri périphériques de l’hexagone. Il ne suffit pas toujours d’appuyer sur un bouton pour que tout reparte. L’entreprise a vérifié tout cela il y a maintenant une petite quinzaine de jours, et autre bonne nouvelle, pas de souci de ce côté là non plus.

Les 9000 commerçants qui font "relais colis". 6.200 sont déjà actifs dès aujourd’hui. Les autres reprendront progressivement. Antoine Pottiez le PDG de la société estime qu'il faudra environ 3 semaines pour que tout le réseau refonctionne normalement.

Il se peut que certains commerces trop touchés par la crise et ne puissent rouvrir. Je ne sais pas encore combien

Plusieurs centaines de milliers de colis sont restés en souffrance quelque part dans le réseau et sont à distribuer.

L’activité de Mondial Relay dépendra de celles de ses clients : tous ces distributeurs et commerçants qui passent par elle pour envoyer leurs produits. Des clients avec qui elle est restée en contact ces dernières semaines. La reprise se fera aussi en fonction des consommateurs.

Mondial Relay distribue plus de 8 millions de colis par mois © Maxppp - Claude Prigent

Mondial Relay tire déjà un peu des leçons de cette crise. Elle, qui avait lancé en début d’année un vaste programme pour recruter de nouveaux commerçants afin d’étendre son réseau de relais colis, va aujourd’hui cibler tous ces commerces de premières nécessité, ceux qui ont pu rester ouverts pendant le confinement. Et elle réfléchit d’ores et déjà à d’autres solutions de livraison tels que des consignes automatiques

