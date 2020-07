La relance éco : une nouvelle collection pour la marque "Le Nîmois"

Une nouvelle collection, de nouveaux modèles avec de nouvelles couleurs, plus estivales, pour la marque "Le Nîmois". Cette toute jeune entreprise lancée par trois amis il y a un peu plus d'un an a survécu à la crise sanitaire.

Une débardeur pour les femmes, un polo pour les hommes, des couleurs nouvelles avec un rose pastel ou un vert chiné, la marque "Le Nîmois" élargit sa gamme. Elle avait été lancée comme un pari en avril 2019 par trois amis d'enfance, Victor Dupard, Anthony Aguilar et Clément Depres, l'attaquant du Nîmes Olympique. 8.000 tee-shirt fabriqués, 4.000 vendus lors de la Feria de Pentecôte. Depuis, la crise sanitaire est passée par là.

"Très compliqué de faire sans la Feria 2020"

Clément Depres le dit, cette crise a tout compliqué : "l'usine qui devait fabriquer nos T-shirts a fermé. Il a fallu se réorganiser complètement, trouver une autre usine, retravailler les modèles car ils n'étaient plus fabriqués de la même façon. Finalement, on s'en sort bien. On est content d'avoir conclu un partenariat avec une nouvelle entreprise, qui nous fait des matériaux de qualité, un coton bio, ce qui n'est pas rien quand on connaît la situation aujourd'hui".

Les amateurs ont changé de niveau

Proposer un T-shirt pour la Feria 2019 était du pur amateurisme, une envie partagé par 3 copains. Proposer une nouvelle collection l'année suivante, c'est changer de niveau. Et Clément Depres le reconnaît : "On a mis beaucoup de professionnalisation autour de nous. On se fait aider... par MGT, société de communication à Gallargues le Montueux, par Sport 2000 à Nîmes. Plein de partenariats qui font qu'on a réussi à se professionnaliser. C'est très important pour nous et c'est là qu'on voit qu'on a passé un petit cap".