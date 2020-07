La Relance de l'éco: une nouvelle épicerie propose du vrac dans les Weppes

De plus en plus de magasins de vente en vrac ouvrent dans le Nord-Pas-de-Calais. Parmi eux: Boc'en Vrac à Beaucamp-Ligny, dans les Weppes, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Lille. Deux amies sont à l'origine de cette épicerie qui a ouvert le 15 juillet.

La vente de produits alimentaires en vrac a le vent en poupe. Plusieurs boutiques ont ouvert récemment dans la région, notamment Boc'en Vrac, à Beaucamp-Ligny, dans les Weppes, près de Lille. Deux amies ont créé cette nouvelle boutique de 55 mètres carrés qui a ouvert ses portes le 15 juillet. Elles proposent des produits alimentaires brut en vrac (farine, sucre, céréales, pistaches, etc) mais aussi des conserves ou encore des cosmétiques. La plupart des produits sont bio. L'accent est également mis sur les producteurs locaux. "Nous avons par exemple trouvé un producteur de Marcq-en-Baroeul qui produit du maïs à pop-corn et du quinoa. Plutôt que de le faire venir du Pérou, on le trouve à 15 km de chez nous.", explique Marion Delannoy, l'une des deux fondatrices.

Marion Delannoy, 35 ans, et Myriam Belhaouane, 30 ans, visent la rentabilité dès la première année - ©Boc'en Vrac

L'ouverture de cette "épicerie de consomm'acteurs" comme elles la définissent est le fruit de l'amitié entre Marion Delannoy, 35 ans, et Myriam Belhouane, 30 ans. L'une travaillait jusqu'à présent dans le milieu bancaire, l'autre était courtier en prêt immobilier. Etant voisines, elles échangeaient leurs trucs, conseils, bons plans pour manger local et de façon plus respectueuse de l'environnement. Elles ont d'abord fondé une association Zéro Déchet dans leur commune de Radinghem-en-Weppes,et organisé des ateliers. Et voyant que l'enthousiasme était au rendez-vous, elles ont décidé de sauter le pas.

Recréer du lien

La démarche est aussi citoyenne: elles ont envie de recréer du lien. Leur boutique sert notamment de dépôt de pain, elles sont livrées par une boulangerie des Weppes. "Ça fait partie des choses qu'on nous a demandées quand nous nous sommes installées, ça faisait défaut à Beaucamp-Ligny". Certes, il y a déjà une boutique qui vend en vrac non loin de là, à Herlies. Mais Marion Delannoy explique que les habitants de Beaucamp-Ligny sont naturellement plutôt tournés vers Lille, qu'il ne leur est pas logique de partir dans la direction opposée pour faire des courses. D'où le choix de leur implantation. Elles visent la rentabilité dès leur première année.

Horaires d'été: de 9h à 12h30 puis de 15h à 18h30 du mardi au samedi. De 9h à 12h30 le dimanche.