La Relance Éco : 1,5 million de boîtes d'antibiotiques fabriquées chaque semaine sur le site GSK de Mayenne

La production n'a pas diminué ces dernières semaines à GSK Mayenne, malgré le coronavirus et le confinement. L'entreprise pharmaceutique fabrique des antibiotiques à base de pénicilline, une bactérie, un champignon, sous forme de poudre à mélanger avec de l'eau pour faire des sirops, sous forme de sachets, comprimés ou de gélules, utilisés notamment dans les hôpitaux. Elle est installée à Mayenne depuis 1993 et emploie 370 personnes.

Un site qui tourne à plein régime

Un million et demi de boites d'antibiotiques sortent chaque semaine du site GSK à Mayenne, 72 millions par an. L'entreprise ne pouvait pas baisser en régime pendant le confinement, explique le directeur du site Christophe Wadoux : "les deux produits que l'on fabrique sont Augmentin et Clamoxyl, des antibiotiques à large spectre à base de pénicilline. Ce sont des produits qui sont dans le top un à trois de chaque marché, donc il était vital et critique pour nos patients de maintenir cette capacité de production". La production a donc été maintenue voire plus importante pour l'un des produits fabriqués, l'antibiotique Augmentin en sachet, car le médicament générique produit par une autre entreprise risquait d'être en rupture de stock. "Sur le marché français, on était en relation très forte avec les autorités, il y avait un risque de rupture à l'hôpital, et donc on nous a demandé d'augmenter notre production sur ce produit-là, de manière à éviter tout risque de rupture à l'hôpital".

La Relance Éco en Mayenne : GSK Copier

Le directeur du site Christophe Wadoux © Radio France - Charlotte Coutard

"Le challenge au début du confinement c'était de vérifier auprès des fournisseurs que tout allait bien chez eux, vérifier qu'on ait tout ce qu'il faut pour produire ici à Mayenne, pour pouvoir continuer à délivrer pour le patient à l'autre bout de la chaîne".

"Ce sont des médicaments très largement utilisés dans les hôpitaux, mais aussi en médecine de ville, qui servent à soigner des maladies qui n'ont pas disparu avec le covid", explique Fanny Reb, manageur logistique chez GSK. Avec son équipe, elle gère la planification de la production et l'approvisionnement en matière première.

Fanny Reb est manageur logistique chez GSK Copier

Pour poursuivre la production pendant le confinement, un plan de continuité de l'activité a été mis en place, 80 salariés des services administratifs ont travaillé en télétravail depuis chez eux, et pour d'autres, par exemple dans les laboratoires, les horaires ont été adaptés. "On a fait en sorte d'avoir des flux beaucoup plus lissés sur la journée, de manière à assurer qu'il y ait le moins de croisements possibles", détaille Christophe Wadoux.

Fanny Reb et Dominique Chassé © Radio France - Charlotte Coutard

Des salariés habitués aux mesures d'hygiène

Sur le site désormais, tous les salariés portent un masque en permanence, dans les bâtiments mais aussi à l'extérieur, sauf quand ils sont seuls dans un bureau. Ils doivent suivre un cheminement précis pour se rendre sur leur poste de travail. Mais les salariés, comme Dominique Chassé, sont habitués aux mesures d'hygiène, il travaille sur les lignes de production. "Nous travaillons toujours avec une tenue intégrale, des masques, des gants, suivant l'activité que l'on fait. Ce n'est pas très compliqué pour nous qui travaillons dans la "pharma", d'appliquer ces règles".

Notre quotidien c'est de travailler pour la santé publique [...] il y a un patient derrière

Et selon Dominique Chassé, les salariés avaient bien conscience de l'importance de maintenir la production à son niveau habituel. "Notre quotidien c'est de travailler pour la santé publique, produire du médicament, il y a un patient derrière. Ça rajoute un peu plus de fierté à notre métier".

Le remède miracle produit à Mayenne ?

Alors les antibiotiques fabriqués à Mayenne pourraient-ils servir à élaborer un remède contre le coronavirus ? "Les produits qui sont faits à Mayenne, comme tout le portefeuille de GSK, ont été mis à disposition de la recherche, pour voir si des produits pourraient être utilisés tel quel, ou en combinaison avec d'autres. Aujourd'hui, on n'a pas de retour sur une telle éventualité", répond le directeur du site, Christophe Wadoux. En revanche le groupe GSK, via d'autres sites du groupe en Europe, travaille avec les laboratoires Sanofi pour tenter de trouver un vaccin contre le coronavirus.

GSK, c'est 70 sites dans le monde, 100 000 salariés, et 35 milliards d'euros de chiffre d'affaire annuel (32 milliards de livres).

Le site GSK à Mayenne © Radio France - GSK Mayenne

Par ailleurs pour soutenir les personnes les personnels soignants, 10 000 masques et 500 combinaisons et blouses ont été donnés par GSK Mayenne à l'Agence Régionale de Santé, et redistribués aux hôpitaux en Mayenne.