La relance éco : 1 milliard d'euros de la Région AURA pour relancer l'économie

Le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a voté un plan de relance pour l'économie régionale ce mercredi. Un plan de relance à un milliard d'euros.

Laurent Wauquiez veut "amortir le choc de la crise" que l'on nous promet à la rentrée sur l'économie française. Dans ce plan Marshall à la sauce Auvergne-Rhône-Alpes, 400 millions d'euros sont destinés à relancer ou accélérer des chantiers : "à la fois des chantiers qui sont en maîtrise de notre région mais aussi avec un système de bonus relance qui va se mettre en place dès la rentrée avec les nouveaux maires explique Laurent Wauquiez. Quand les élus locaux sortent plus vite des chantiers nous les finançons".

Grand volet de ce plan de relance, l'emploie évidemment. Là c'est en tout 450 millions d'euros qui sont promis. Parmi les leviers : la relocalisation de sièges d'entreprises et d'outils de production mais surtout faciliter le retour à l'emploi pour ceux qui l'ont perdu pendant la crise. "Soit une reconversion professionnelle, soit une entrée en formation qui permettra d'avoir de nouvelles compétences" précise Stéphanie Pernod-Beaudon, vice-présidente chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage.

Autre ambition, à plus long terme, Laurent Wauquiez veut dans les 10 ans à venir générer 600 000 emplois autour des métiers du développement durable : "en travaillant sur des domaines comme la rénovation des bâtiments où l'objectif est de baisser de 40% la consommation énergétique des bâtiments de la région. L'objectif est de devenir la première région en Europe en terme d’énergies renouvelables. Nous voulons également diviser par deux les matières que nous enfouissons".

Laurent Wauquiez n'est pas devenu écolo mais il est devenu un as du recyclage - Jean-François Debas

Pour l'opposition, ce plan de relance à un milliard d'euros, c'est surtout un effet d'annonce. De la poudre aux yeux selon Jean-François Debas, président du groupe socialiste et démocrate à la région Auvergne-Rhône-Alpes : "le budget annuel de la région en matière économique c'est 360 millions d'euros donc ça veut dire que en réalité la région va simplement recycler les sommes qui étaient prévues en 2020, 2021 et 2022 et qu'elle présente cela comme un plan de relance pour l'économie. Laurent Wauquiez n'est pas devenu écolo mais il est devenu un as du recyclage".

Les semaines, mois et années à venir diront si ce plan de relance aura permis d'amortir la crise. Une crise qui pourrait se révéler un peu moins pire que prévu selon les dernières projections de l'INSEE.

