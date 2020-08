La relance éco: 10 jeunes du Pays Morcenais créent leur entreprise de services pour l'été, un pari osé

Alexis, Anthony, Bastien, Dylan, Hassan, Léo, Matthieu, Nathan, Pauline et Noémie ont crée leur emploi pour cet été 2020. Une belle performance en temps de crise sanitaire. 10 jeunes âgés de 16 à 18 ans qui n'ont pas froid au yeux pour se lancer dans l'entrepreneuriat en cette période compliquée pour les entreprises. Un beau projet porté par l'association PLOUCS (Projets Locaux Ouverts Utiles Collectifs et Solidaires) et la Coopérative d'Activité et d'Emploi Co-actions. Le concept? Monter une entreprise de services à destination des particuliers, des professionnels, des associations et des collectivités. OVAOS' (contraction d'On Vous Aide, On s'Entraide) propose des travaux d'entretien, du gardiennage, du bricolage, de la livraison de courses, du lavage de voiture, du service à la personne, des animations, de l’évènementiel ou encore de la rénovation de vélo, du drive... autant de prestations diverses et variés ce qui n'a pas du leur simplifier la tâche.

Les 10 jeunes d'OVAOS', entreprise coopérative de service en Pays Morcenais -

Immersion dans le monde du travail

"C'est une expérience super enrichissante où l'on acquiert de nouvelles capacités" confie Noémie Pécome (en jaune à gauche sur la photo ci-dessus) qui avoue qu'il a fallu redoubler d'effort en terme de communication. Des jeunes encouragés par leur entourage familial et par les retours positifs de leurs clients. Créer son emploi et se rémunérer le temps d'un été est pour ces 10 jeunes plus que motivés une belle opportunité, une première dans les Landes et un pari osé dans le contexte actuel.

