La direction interdépartementale des routes de l'Ouest lance une dizaine de chantiers cet été sur les routes de Bretagne et des Pays de la Loire. Une enveloppe de 12 millions d'euros sera dépensée pour rattraper le retard pris pendant le confinement, mais aussi pour soutenir le secteur du BTP.

La relance éco : 12 millions d'euros de travaux cet été sur les routes bretonnes et ligériennes

"Nous mettons les bouchées-double cet été" explique Frédérick Lechelon, le directeur de la Diro, la direction interdépartementale des routes de l'Ouest. Sur les 1520 km de son réseau, la Diro engage ainsi des travaux sur dix chantiers d'ici le mois de septembre, pour un montant total de 12 millions d'euros. "C'est une enveloppe conséquente qui permet aussi de soutenir le secteur des travaux publics, durement touché par la crise. "

Rattraper le retard pris pendant le confinement

La plupart de ces chantiers auront lieu de nuit pour éviter de gêner les automobilistes "ceux qui effectuent des trajets domicile-travail, mais aussi les estivants". Il s'agit de réaliser des enrobés, des reprises de pont, des restructuration d'échangeur, comme celui "que nous réalisons dans le secteur de Ploërmel dans le Morbihan entre la RN 24 et la RN 166". Ces travaux sont indispensables, "il faut que nous rattrapions le retard pris pendant les périodes de confinement" explique Frédéric Lechelon, "car même les voitures ont peu roulé pendant cette période, les chaussées sont usées. Ce sont les poids-lourds qui usent le plus les routes, et ils ont continuer à beaucoup circulé pendant le confinement".