La relance éco : à Reims, la boutique Tandem privatise des créneaux horaires pour rassurer ses clients

Pauline Ferry, comme tous les commerces non essentiels à baissé le rideau de sa boutique de vêtements Tandem après l'arrêté du 15 mars 2020. Ses deux employées sont restées à la maison. Pendant le confinement, Pauline a ouvert un e-shop et cherchait une solution pour rassurer ses clientes dès la réouverture le 11 mai. C'est ainsi qu'elle a choisi de proposer à ses clientes de privatiser sa boutique quelques heures. Les créneaux peuvent être réservés sur internet à l'adresse tandem.boutique. Un nouveau service d'accueil sur rendez-vous en solo ou en duo.

Rassurer les clientes

Tous les vêtements essayés seront mis de côtés et passés à la centrale vapeur avant d'être remis en vente. Les chaussures désinfectées. Les cabines nettoyées. Pauline Ferry espère que cela va contribuer à rassurer sa clientèle et permettre à sa boutique de passer le choc. "Mars et avril sont des traditionnellement de bons mois pour nos commerces. Il y a la nouvelle collection, les mariages, les baptêmes. Là, on a beaucoup perdu. "

