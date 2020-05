"La relance éco" : à Thoiry, le parc zoologique va rouvrir en partie ce samedi

A partir de ce samedi, les visiteurs auront à nouveau accès à l'espace safari du parc de Thoiry et pourront notamment voir des rhinocéros.

Il avait fermé ses portes le 14 mars, quelques jours avant la mise en place du confinement. Le parc zoologique de Thoiry dans les Yvelines, le 3e le plus visité d’Île-de-France, va rouvrir en partie ce samedi 16 mai. C'est en fait l'espace safari qui rouvre car la partie zoo "classique" va rester fermée au public. France Bleu Paris donne la parole ce mercredi matin à Christelle Bercheny, sa directrice générale. Chaque jour, retrouvez l'interview d'un ou d'une gérante d'entreprise.

Beaucoup de réservations

Il y a déjà "beaucoup de réservations" pour ce week-end, selon Christelle Bercheny. Les visiteurs pourront avoir accès seulement à la partie safari. "On n'a pas décidé de rouvrir le parc à pied qui, lui reste une balade", explique ce mercredi matin sur France Bleu Paris la directrice générale du parc de Thoiry. Malgré le début du déconfinement, la plupart des parcs et des jardins restent en effet fermés en Île-de-France. "Le safari se fait en voiture en toute sécurité", précise-t-elle. Il s'agit d'un parcours de 8 kilomètres pour observer les animaux de la réserve en totale liberté (rhinocéros, autruches, girafes, zèbres, loups ou ours)

Christelle Bercheny espère que le parc pourra rouvrir entièrement le 2 juin, "mais tout va dépendre des conditions et de ce qui va se passer ces prochains jours".

La direction a décidé de relancer une "petite activité", pour "faire revenir les clients". Selon Christelle Bercheny, le zoo "n'est pas encore dans le rouge", mais cela commence à être compliqué car "les charges continuent de s'accumuler", comme le salaire du personnel qui s'occupe des animaux. "On a eu la chance d'avoir une belle saison d'hiver avec notre festival des Lanternes qui nous permet de survivre et d'avoir l'esprit tranquille en termes de trésorerie, mais il ne faut pas que cela perdure", affirme la directrice générale du zoo de Thoiry.

Les animaux du parc semblent également avoir hâte de retrouver le public, selon Christelle Bercheny. "On sent que lorsqu'on rentre dans la réserve avec nos véhicules personnels ou avec nos véhicules du zoo, les animaux viennent vers nous, ils sont à la recherche de ce contact", détaille-t-elle.

