La relance éco : les auto-écoles redémarrent dans la Marne

Après deux mois de confinement, les auto-écoles ont repris leur activité ce mercredi 13 mai. Une bonne nouvelle mais cette crise sanitaire leur complique la tâche et va laisser des traces dans la profession. Rencontre avec Sebastien Parmentier, gérant d'auto-écoles à Tinqueux, Muizon et Cormic

A l’arrêt depuis le début du confinement, les auto-écoles ont pu reprendre leur activité ce mercredi. "C’est une bonne nouvelle", dit Sébastien Parmentier sur France Bleu Champagne Ardenne ce jeudi. Il est gérant des auto-écoles Manon à Tinqueux, Muizon et Cormicy. Il est aussi vice-président du CNPA de la Marne, le Conseil national des professions de l’automobiles.

"On a tous besoin de rouvrir. Au delà de la crise sanitaire, la France subit aussi de plein fouet une crise financière. Il est important pour nous chefs d’entreprise de rouvrir, c’est évident. Et c’est aussi important pour nos élèves parce que le permis de conduire c’est la mobilité", explique Sébastien Parmentier.

Difficile distanciation dans les voitures

Le vice président du Conseil national des professions de l’automobile dans la Marne, regrette qu’il n’y ait pas de fiche métier pour renseigner la profession sur les mesures à mettre en place pour respecter les gestes barrières.

Si les agences ont adapté leurs locaux relativement facilement pour recevoir du public, dans le respect des consignes sanitaires, Sebastien Parmentier estime en revanche qu’il est difficile de respecter les mesures de distanciation à l’intérieur des véhicules. "Malheureusement mes véhicules et ceux de mon entourage ne sont pas plus équipés qu’en temps normal. On parlait de Plexiglas à un moment mais cela va poser différents soucis", dit Sebastien Parmentier.

Avec un Plexiglas installé dans les voitures, entre l’élève et le moniteur, la visibilité serait entravée. Il y aurait des problèmes pour aérer la voiture, sans compter qu’il est interdit d’utiliser les climatisations. Le gérant de l’auto-école Manon estime aussi que cela poserait problème pour les interventions du moniteur sur le volant, en cas d’urgence.

Des moniteurs inquiets

Reste donc le port du masque pour se protéger. Sebastien Parmentier exclu le port de la visière. Pas pratique. "Et que se passerait-il avec une visière, en cas d’accident et de déclenchement de l’airbag ?", s’interroge le vice-président du CNPA dans la Marne.

"Beaucoup de moniteurs sont inquiets devant ces conditions de travail. Après, chaque responsable d’agence a mis en place un nettoyage du véhicule entre chaque leçon, avec protocole bien stricte à respecter. La vie ne s’arrête pas. Il y a bien un moment donné, c’est juste une façon de vivre différente", dit Sebastien Parmentier.

La Relance Eco : les auto-écoles reprennent leur activité dans la Marne Copier

Les cours

La reprise des cours aussi est désormais différente. En théorie, ils peuvent a nouveau avoir lieu mais la capacité des salles est réduite. Il faut respecter un espace de 4m2 par personne. Autrement dit, là où auparavant les cours se faisaient avec 15 élèves, il n’y en aura plus que 4 aujourd’hui, plus un enseignant. Les élèves doivent donc faire avec la nouvelle organisation et prendre rendez-vous.

Les examens

Quant aux dates d’examens, "c’est la grande interrogation", dit Sebastien Parmentier. Les permis moto et poids lourd ont été reportés au 25 mai, le permis B au 8 juin mais sans garantie sur les dates pour le moment.

Avenir incertain

Des garanties, les 116 auto-écoles dans la Marne n’en ont pas beaucoup pour leur avenir. "Il y a eu certaines aides de l’Etat mais d’autres étaient déjà en difficulté avant la crise sanitaire. Le monde de l’auto-école est touché depuis plusieurs années. Donc c’est très compliqué pour certains et j’ai bien peur qu’il y ait des fermeture d’auto-école, suite à cette crise parce qu’on aura du mal à s’en remettre", pense Sebastien Parmentier.

Malgré les aides de l’Etat, Sébastien Parmentier estime que les auto-écoles ont été un peu oubliées dans cette crise. Le vice président du Conseil national des professions de l’automobile dans la Marne aurait aimé par exemple un accompagnement plus poussé des services de l'Etat, pour aider à supporter les charges professionnelles notamment.

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Champagne-Ardenne.