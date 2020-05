"La relance éco" : à Paris, "énormément de monde" à la librairie Chantelivre depuis sa réouverture

Comme de nombreux commerces, les librairies ont pu rouvrir ce lundi avec le début du déconfinement. Des mesures ont été prises pour que les gestes barrières soient respectées. France Bleu Paris donne la parole ce jeudi matin à Alexandra Flacsu, la directrice des librairies Chantelivre, située dans le 6e arrondissement de Paris et à Issy-les-Moulineaux. Chaque jour, retrouvez l'interview d'un ou d'une gérante d'entreprise.

Retrouver les lecteurs

Après deux mois de confinement, Alexandra Flacsu se réjouit de pouvoir rouvrir les portes des librairies qu'elle dirige : "On est contents de retrouver nos lecteurs, les petits et les grands". Les rayons abritent notamment de nombreux albums jeunesse qui attirent beaucoup d'enfants. Pour respecter les gestes barrière, la librairie invite les parents "tenir les livres et à les montrer à leurs enfants".

Alexandra Flacsu affirme qu'il y a "énormément de monde depuis la réouverture" ce lundi. A tel point que la librairie vend plus de livres qu'en temps normal, à la même époque. "Aujourd’hui, on travaille très bien et on fait des journées qui sont bien supérieures à ce que l'on devrait faire à cette époque", détaille la directrice. "Visiblement, _les librairies font partie des lieux auxquels les gens sont attachés_, on a eu énormément de messages de sympathie", sourit Alexandra Flacsu. Et d'ajouter : "La réouverture était vraiment joyeuse, les gens étaient heureux et le disaient".

Ce qui est de bon augure pour la trésorerie de la librairie, même si "rattraper deux mois de fermeture, économiquement, c'est impossible". La directrice des librairies Chantelivre reconnaît que leur économie est "relativement solide car on appartient à l'éditeur L'école des loisirs" : "Cela nous permet de vivre ce temps-là relativement sereinement". Alexandra Flacsu se concentre désormais sur "ce qui vient maintenant" pour "créer les conditions qui donnent envie aux gens de revenir chez nous".

