"La relance éco" : J&B system usinage recrute pour pouvoir répondre à ses commandes

La société J&B SYSTEMS USINAGE est une jeune société spécialisée dans les pièces mécaniques de précision, créée depuis plus de 25 ans. Tout d'abord basée dans le nord de l'Yonne, en 2014, elle s'est installée en centre BOURGOGNE, au cœur du parc régional du Morvan à Saulieu. Cette entreprise, comme beaucoup d'autres en Côte-d'Or, tente de se relancer mais peine à trouver du personnel. On en parle avec sa gérante Bérangère Chabrier.

Vous recherchez du personnel. De quel profil avez vous besoin?

On recherche principalement des tourneurs et des fraiseurs qui travaillent sur commandes numériques dans la mesure du possible et qui ont une expérience sur des machines traditionnelles également. Nous travaillons principalement pour le domaine agricole, l'énergie, le secteur médical et paramédical ainsi que l'agroalimentaire. Ce sont des pièces qui vont être usinées puis assemblées en fonction de ce que nos clients fabriquent ou des différentes chaînes de production sur lesquelles elles vont être utilisées.

Qu'est-ce qui peut attirer un jeune dans votre entreprise ou dans cette filière?

C'est un métier extrêmement recherché dans toutes les régions et tous les domaines d'activité que ce soit pour l'aéronautique, l'alimentaire, etc.. L'usinage est quelque chose qu'on retrouve partout et malheureusement aujourd'hui, on est en pénurie. C'est un métier intéressant, créatif et qui utilise maintenant de très belles technologies et l'outil informatique. C'est un métier bien payé et avec des conditions de travail très agréables, contrairement à avant. Evidemment, lorsqu'on sort de l'école, il faut quelques années pour acquérir un savoir faire, mais au bout de 5 ou 6 années, qu'on a l'expérience, on peut espérer entre 12 et 17 euros de l'heure.

Vous recherchez du personnel parce que vous avez beaucoup de commandes?

Aujourd'hui oui, et c'est notre problématique. Le carnet de commandes s'est bien maintenu malgré les circonstances actuelles. On se retrouve à devoir refuser de prendre d'avantage de travail à cause du manque d'effectifs et on a besoin aujourd'hui de deux personnes à temps plein.

