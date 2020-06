La relance éco : en Île-de-France, le BTP attend un plan de "relance et non de redémarrage" pour la filière

Après les plans pour les filières automobile ou aéronautique, l'État remet la main à la poche pour soutenir le secteur du bâtiment, fragilisé par la crise du coronavirus.

Avec le déconfinement, plus de 85 % des chantiers ont repris en France, mais le secteur du BTP et ses deux millions de salariés réclamait notamment un geste concernant les surcoûts engendrés par les mesures sanitaires.

Invité de France Bleu Paris ce jeudi 11 juin, Patrick Liébus, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) estime que le plan du gouvernement sont des "mesures de redémarrage : il faut des mesures de relance, un plan plus fort", réclame cet entrepreneur.

"Relancer les appels d'offres et les travaux chez les particuliers"

L'Etat va par exemple prendre en charge un partie des surcoûts liés aux conditions sanitaires sur les chantiers publics : "C'est prévu sur les gros chantiers, ceux en appel d'offres, mais ce n'est pas prévu pour les chantiers chez les particuliers, regrette Patrick Liébus. _On rencontre d'énormes difficultés parce qu'_on travaille majoritairement chez eux : il faut sécuriser le chantier tout le long de façon à éviter la propagation du coronavirus, ça occasionne des surcoûts et il n'y a rien pour accompagner les entreprises".

Les surcoûts liés aux conditions sanitaires, entre 10 % et 20 %, ne sont pas absorbables - Patrick Liébus, président de la CAPEB

Le président de la CAPEB estime ce matin que ce surcoût est de 10 % sur les chantiers de construction, et de 10 % à 20 % pour les travaux de rénovation, notamment énergétique. "Ce n'est pas absorbable : quand on fait un bénéfice sur un chantier, la marge est entre 2,5 et 3 %. Là on est en-dessous, on ne sort aucun bénéfice de ces chantiers en ce moment, ce n'est pas possible."

La solution selon Patrick Liébus : pouvoir retourner davantage chez les particuliers pour des devis et relancer les appels d'offres, en île-de-France et sur tout le territoire.

Privilégier les entreprises de la région pour les chantiers

Autre annonce du gouvernement : les entreprises de moins de 50 salariés pourront bénéficier d'une remise de charges sociales jusqu'à 50% et la possibilité d'étaler le reste. Le gouvernement allonge également 1 milliard d'euros pour l'investissement local. Pas suffisant pour de nombreux professionnels franciliens, au regard des 39 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé l'an dernier en région parisienne.

Les marchés porteurs, comme le Grand Paris ou les J.O., doivent faire travailler des entreprises de proximité - Patrick Liébus, président de la CAPEB

Pour le président de la CAPEB, il faut surtout "créer des emplois, former des salariés. Il faut que tous les marchés porteurs, comme celui du Grand Paris ou des Jeux Olympiques, fassent travailler des entreprises de proximité pour éviter un recours à de la main d'oeuvre venue de l'étranger, même si travaillent bien, cela n'a aucune répercussion sur l'activité en France".

Comme pendant le confinement "où les gens se sont tournés vers les producteurs locaux de légumes", Patrick Liébus estime qu'il "faut faire pareil pour le bâtiment. Pour relancer l'activité, il faut que le concitoyen se tourne vers ces entreprises qui sont au plus près d'eux pour travailler", conclut-il.