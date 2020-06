La Relance Eco : à Doullens, qu'attendent les commerçants des candidats aux municipales ?

Les quatre candidats qualifiés pour le second tour des municipales à Doullens débattent sur France Bleu. Au coeur de la campagne il y a notamment la vitalité du centre-ville et de ses commerces. Brigitte Waldburger est la présidente de l'association des commerçants et artisans du Doullenais.