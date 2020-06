La relance éco : à Annecy, la réouverture des cinémas se fera avec moins de spectateurs

France Bleu Pays de Savoie - Lundi 22 juin, c'est le grand jour, vous pouvez rouvrir vos salles. Comment vous-êtes vous organisés ?

Cyrille Combier, directeur du Pathé-Gaumont d'Annecy - Nous sommes ravis de pouvoir rouvrir, enfin ! Ravis également de pouvoir accueillir nos spectateurs avec la mise en place des protocoles sanitaires nécessaires pour assurer la sécurité de nos équipes et de nos clients. Nous allons rouvrir avec une capacité de salle divisée par deux. Nous allons également assurer la distanciation sociale entre chaque groupe de spectateurs. Si vous venez par exemple à trois au cinéma, vous aurez vos trois places côte à côte et nous rendrons indisponible les fauteuils situés à gauche et à droite de votre groupe. Le port du masque sera obligatoire lors des déplacements dans le cinéma mais pas pendant le film dans la salle.

Une salle à moitié vide, est-ce rentable pour vous ?

À 50%, oui cela peut l’être mais en dessous, non. Après, nous avons aménagé nos horaires. On a fait le choix de se dire que la reprise de toute façon ne sera pas aussi forte parce que pour l’instant nous avons peu de nouveaux films.

Les cinémas comme ici à Annecy (Haute-Savoie) rouvrent ce lundi 22 juin. © Radio France - Richard Vivion

C'est le problème, il y a pour l'instant très peu de nouvelle sorties. Les spectateurs auront-ils des films à voir ?

Des films oui il y en aura mais de manière moins importante que lors d’un début d’été normal. Pour l’instant, on va proposer des films qui fonctionnaient très bien avant le confinement et la fermeture comme "De Gaulle", "La bonne épouse" ou "En avant" pour les enfants. Ces films-là seront à redécouvrir ou à voir pour ceux qui ne les ont pas vus dès le 22 juin. Nous aurons aussi une nouveauté pour les enfants avec "Nous les chiens" qui était au Festival du film international d’animation d’Annecy l’année dernière. Cela ne sera pas nécessairement facile mais l’essentiel est de retrouver nos spectateurs.

Durant le confinement, les français ont beaucoup regarder la télé et les plateformes comme Nextflix, Amazon Prime vidéo ou encore Disney+... ajouter la peur de la Covid, vont-ils revenir dans vos salles ?

Je pense que les spectateurs vont revenir parce que voir un film sur grand écran, ce n’est pas comme le voir chez soi. Il y a des enquêtes d’opinion qui montre qu’il y a chez les spectateurs une vraie envie de retrouver les salles de cinéma et de renouer avec la sortie cinéma. C’est ça qui est également intéressant c’est que les spectateurs ont envie de se retrouver, de revenir au cinéma, de se retrouver ensemble. Netflix ou toutes les autres plateformes de VOD ne changent rien à tout cela. Aujourd’hui, les spectateurs ont envie de ce genre de sorties. Le cinéma reste une sortie, on vient voir un film, on vient partager quelque chose à plusieurs. C’est la force du cinéma et les plateformes ne nous l’enlèverons pas.