La relance éco : la solution ffly4u à Toulouse qui optimise les performances des entreprises

Imaginez une benne capable d'optimiser le volume de son contenant, une grue savoir si son moteur chauffe démesurément ! C'est ce que la société ffly4u propose à ses clients à travers les objets connectés qu'elle leur propose, "rendre intelligents des objets industriels". Son fondateur Olivier Pagès se réjouit d'avoir passé, sans encombres, la période de confinement avant de redémarrer un activité normale.

"En période de crise, l'innovation technologique se porte plutôt pas mal. On est une technologie qui permet de se différencier par rapport à la concurrence", précise celui qui était convaincu de l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises, dès 2015.

"Il y a deux enjeux particuliers : améliorer sa performance interne et produire de la donnée 'le nouvel or blanc des entreprises' qui peut servir à son propre client".

Le cofondateur de ffly4u est confiant sur l'évolution de l'entreprise dans les mois qui viennent, du fait de l'offre qu'elle propose et dont les différents secteurs avec lesquels elle travaille continueront à avoir besoin. "Il y a deux enjeux particuliers : améliorer sa performance interne et produire de la donnée 'le nouvel or blanc des entreprises' qui peut servir à son propre client", explique Olivier Pagès. Une assurance contre la morosité économique pour lui.

