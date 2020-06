La relance éco : premières sorties dans les salles de cinéma

Après trois mois de fermeture, les cinémas accueillent à nouveau des spectateurs depuis le lundi 22 juin. "On sent que les gens ont envie de revenir, on est heureux de les accueillir de nouveau dans les salles", se réjouit Mathilde Godard la directrice du Kinépolis de Mulhouse. Le ministère de la Culture a même finalement levé la limite de capacité d'accueil à 50%.

Programmation sur mesure au Kinépolis

Pour fêter la réouverture des salles obscures, le Kinépolis propose à ses spectateurs une programmation sur mesure. "Avant la réouverture, on a effectué un petit sondage pour connaître les films qu'ils aimeraient revoir. Nous allons donc programmer Joker, 1917, En avant, et l'appel de la forêt", explique Mathilde Godard. Elle se veut aussi rassurante sur la programmation estivale, même si un quart des tournages n'ont pas pu s'achever avec le confinement, "il y aura de beaux films!" Et si vous ne savez pas quoi aller voir, France Bleu vous fait quelques propositions.

En ce mercredi 24 juin, France Bleu vous propose aussi une journée spéciale pour le retour dans les salles obscures, avec des musiques de film, des places de ciné à gagner, et des invités toute la journée.

