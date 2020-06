La relance éco : ces boîtes consignées vont vous permettre de limiter le gaspillage à Toulouse

Finis les emballages jetables dans la restauration à emporter grâce à l'association ETIC emballages à Toulouse. Il y a environ un an et demi, elle a lancé "En boîte le plat" : un concept de boîtes en verre consignées pour remplacer tous ces emballages jetables qui polluent notre planète. Céline Gorin, une des fondatrices de l'association, était l'invitée de France Bleu Occitanie ce jeudi matin.

"Contre une consigne de 5 euros, les clients peuvent choisir cette boîte plutôt qu'un emballage jetable." — Céline Gorin

À ce jour, 27 commerces toulousains sont partenaires d'En boîte le plat. Le client paye une consigne de 5 euros et récupère ainsi son plat à emporter dans une boîte en verre. Une fois le plat consommé, le client rapporte la boîte chez un des partenaires et l'association gère la suite. L'emballage en verre est nettoyé par En boîte le plat et redistribué aux restaurateurs et boutiques.

Avec ce projet, ETIC emballages crée de l'emploi local. "On a deux salariés, dix bénévoles et trois co-présidents", détaille Céline Gorin.

Pendant le confinement, certains restaurateurs se sont lancés dans la vente à emporter. Le projet d'ETIC emballages a fait des émules raconte une des fondatrices de l'association : "Beaucoup de restaurants ont commencé à se questionner et à nous appeler. On voit qu'il y a une conscience écologique sur cette question des déchets".