La relance éco : les compétitions reprennent au pôle européen du cheval d'Yvré-L'Evêque

"Enfin !" Philippe Rossi, le directeur du Pôle européen du cheval pousse un ouf de soulagement. Après trois mois d'arrêt, les compétitions ont repris au Boulerie Jump. "Cela a été radical. Pour nous, tout s'est arrêté le 15 mars. Plus de compétitions, plus de séminaires, plus de clients". Chaque année, le pôle européen du cheval accueille 35 compétitions réparties sur 150 jours de concours et 50 000 compétiteurs. " Je n'ai pas calculé précisément la perte globale mais nous sommes à environ un million d'euros de chiffre d'affaire en moins".

Commerces, restaurants et séminaires

Car le pôle européen du cheval, c'est aussi des commerces, des restaurants, des lieux d'hébergements ( 11 cottages et des gîtes), des salles de séminaire. " Et là évidemment, tout a été annulé" se désole Philippe Rossi "ET aujourd'hui la reprise est quasi nulle puisque tous les rassemblements d'entreprises sont fortement déconseillés. Donc on ne sait pas exactement quand cette activité là va reprendre normalement". Si ce qui est perdu ne pourra plus être sauvé selon le patron du Boulerie Jump, en revanche la reprise des compétitions est assez dynamique " avec des gens passionnés qui attendaient que cela pour se remettre à cheval, retourner dans les clubs avant de reprendre la compétition. Certes nous ne sommes pas à 100 % de la jauge mais on s'adapte". Philippe Rossi espère une deuxième partie de saison plus dynamique avec une série de belles compétitions à venir comme le concours Harcour, un concours de saut d'obstacle ouvert à tous, le plus richement doté du plateau; le championnat de France de dressage ou le championnat de France de voltige.

Parmi les grands rendez-vous à venir :

19- 22 août : CONCOURS HARCOUR 2020

27-30 août : la finale 2020 France Dressage, championnat de France d'élevage du foal au 3ans

12-15 novembre : Concours de saut d'obstacles : Grand Indoor Pro, Amateur, Club & Poney

20- 23 décembre : Championnat de France de Voltige

Le calendrier complet est ici.