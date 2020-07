La relance éco : chez Créatemps à Chalezeule, la reprise économique est attendue pour mi-août

Avant l'épidémie de coronavirus, Créatemps, à Chalezeule, dans le Grand Besançon, se portait bien. Elle était même en pleine croissance. "En 2019, notre chiffre d'affaires a augmenté de 22%" confie Florent Moreaux, le patron de cette entreprise de 14 salariés, spécialisée dans le marquage encre et laser pour l'industrie et les dispositifs médicaux notamment.

Un patron optimiste et qui a su anticiper

Mais de grands noms de l'aéronautique font aussi confiance à Créatemps. "L'aéronautique représente 35% de notre activité, et ce secteur s'est quasiment arrêté, explique Florent Moreaux, alors la crise nous a forcément pénalisé". Le travail pour l'aéronautique est actuellement divisé par deux. Mais, ce n'est que partie remise dit-il.

"Des avions on en aura toujours besoin, explique le dirigeant. Il va toujours s'en construire. On est plutôt sur un report de trois-quatre ans des commandes que sur une vraie annulation. L'aéronautique était en très forte croissance. Donc on a voir un creux qui va peut-être durer un an ou dix-huit mois. Mais les projections c'est plutôt une reprise de l'activité en 2022-2023".

Une activité diversifiée

Et en attendant, la société a du pain sur planche. Car si à l'origine, Créatemps faisait du marquage et de l'assemblage de cadrans de montres, cela a bien changé depuis le rachat par Florent Moreaux en 2014. "Je me suis diversifié, raconte-t-il. J'ai développé ma clientèle dans le secteur du médical".

Créatemps vient d'emménager à quelques centaines de mètres de ses anciens locaux à Chalezeule. © Radio France - Anne Fauvarque

Le médical représente en effet 50% de l'activité de Créatemps aujourd'hui. Et les commandes n'ont pas cessé pendant le pic de l'épidémie en Europe. "Nous ne nous sommes pas arrêtés, précise le patron. On a activé un peu de chômage partiel, en gros un tiers de nos heures sur avril, mai et juin. Mais depuis le 1er juillet, on a repris à plein temps". Seuls les 20 à 30% d'intérimaires sont pour l'instant supprimés. L'entreprise fait par exemple du marquage sur catheter et sur tubes silicone pour dispositif médical.

Un déménagement et une surface doublée

Mais Florent Moreaux se veut prudent et ne parle pas pour autant de "reprise économique". Il faut dire que l'entreprise était en plein déménagement au tout début des vacances scolaires d'été (déménagement dans la même zone d'activités à Chalezeule) et que les reports de commande liés au coronavirus ne sont pas encore effectifs. Il a en effet fallu arrêté les machines.

Le patron mise plutôt "sur une grosse reprise d'activité en septembre, voire mi-août, lorsque nos clients aussi auront repris à 100%". Et Créatemps, qui passe de 410 à 940 mètres carrés, sera prêt.

Créatemps est l’expert européen du marquage sur dispositifs médicaux et réalise ses prestations en salle blanche, certifiée ISO 5 (ici la nouvelle salle avant l'emménagement). © Radio France - Anne Fauvarque

