"La relance éco" : à Laval, la Croix-Rouge lance le même jour des soldes et une vente exceptionnelle

La Croix Rouge de Laval donne le coup d'envoi ce 12 juillet, à 14 heures, de ces soldes jusqu'à la fin juillet mais aussi d'une vente exceptionnelle entre le 12 et le 15 juillet, là pour des vêtements neufs. Cela sonne la vraie reprise des ventes pour la vesti-boutique rue Emile Brault et cela fait beaucoup de bien, après l'arrêt et la fermeture pendant plus de deux mois à cause de la crise sanitaire, autant à l'association qu'aux bénéficiaires.

Dans la vesti-boutique, deux pièces entières sont réservées aux vêtements d'occasion. Pour ces soldes, il y a des pantalons, des chemisiers, des chaussures, etc. et tout est à petit prix. Toutes ces pièces n'ont pas pu être vendues à cause du confinement.

Pendant ces soldes à la Croix Rouge à Laval, un vêtement d'occasion pour un enfant coûte 0,50 €. © Radio France - Aurore Richard

"On stocke mais après, il faut que ça parte sinon cela prend de la place. On liquide tout le stock d'été pour rentrer celui d'hiver qui va vite arriver", explique Raymonde Orvoen, la responsable de la vesti-boutique lavalloise.

Une vente exceptionnelle reportée à cause de la crise sanitaire

Une autre partie du site est occupée par la vente exceptionnelle de vêtements neufs à prix modérés. "C'est quelque chose d'intéressant pour nos clients. Ceux qui viennent assez souvent attendent beaucoup cette vente. On devait la faire au mois de mars mais on n'a pas pu à cause du confinement donc là, on doit rebondir", selon cette responsable.

Ces vêtements neufs sont donnés par des commerces de Laval, de Mayenne, ce qui a permis à la Croix Rouge de moins dépenser pour en acheter. Cela a soulagé l'association pendant le confinement car elle devait déjà régler ses factures.

"C'était tendu, on ne va pas se le cacher mais on a serré les dents et ça ira mieux d'ici quelques mois. Les ventes à la vesti-boutique servent à la gestion du site, à payer le loyer qui est assez élevé mais qui nous permet d'avoir un grand espace", analyse Alexis Coué, en charge du développement à la Croix Rouge en Mayenne.

Des magasins de Laval et Mayenne ont donné des vêtements neufs : chaussures, maillots de bain, etc. © Radio France - Aurore Richard

Cette reprise des ventes est aussi nécessaire pour les bénéficiaires mayennais, surtout en ce moment. "Il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage partiel à cause de la crise et ils ne savent pas encore aujourd'hui quand ils vont reprendre", estime Raymonde Orvoen.

Il ne faut pas laisser ces gens-là de côté, il faut penser à eux.

Tous pourront venir à la vesti-boutique en toute sécurité. Il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée, l'accès est limité à 15 personnes maximum et le masque est obligatoire.

Rendez-vous donc ce 12 juillet, dès 14 heures pour les soldes à la vesti-boutique rue Emile Brault à Laval, c'est jusqu'à la fin juillet. Les ventes exceptionnelles pour le neuf sont organisées du 12 au 15 juillet. La Croix Rouge recherche par ailleurs quatre bénévoles pour donner un coup de main le mercredi et le jeudi à Laval.