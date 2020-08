La relance éco : la prime à la conversion automobile a boosté les ventes dans l'Yonne

La précédente prime à la conversion a bénéficié à 200 000 personnes, est-ce que vous en avez senti les effets dans vos concessions dans l'Yonne ?

Oui, absolument, il y a eu un effet très important de cette prime qui a boosté les ventes des véhicules propres et qui a permis de nettoyer le parc de véhicules polluants. On a vendu près de 65 % de véhicule hybrides, ce qui permet de se rapprocher de l'objectif de polluer le moins possible.

Le dispositif est donc prolongé à partir de ce lundi, il concerne toujours les véhicules essence d'avant 2006 et les diesels d'avant 2011, mais le barème est moins généreux.

Le barème est effectivement beaucoup moins généreux. Il revient comme il était en début d'année avec une norme de revenu fiscal de référence à moins de 6 300 euros. Dans ce cas là et si on a un travail qui est à plus de 30 kms de son lieu de domicile, on peut encore bénéficier de la prime de 3 000 euros. En revanche si on ne rempli pas ces conditions, le revenu de référence fiscal pris en compte est de 13 489 euros. Et en dessous de ce barème de référence on a une prime à la conversion de 1 500 euros .

Vous pensez que cela aura quand même un effet sur les ventes ?

Sincèrement je pense que ça aura peu d’effet. Ces barèmes de revenus sont quand même très faibles . Les gens qui ont peu de revenus peuvent difficilement s'acheter des voitures neuves ou presque neuves.

Au delà de cette prime est-ce que vous constatez une reprise de l'activité dans le secteur automobile depuis le déconfinement ?

Oui , il y a eu un boom de la reprise. Heureusement parce que deux mois sans chiffre d'affaire c'était compliqué. Il y a eu une bonne accélération avec la prime mise en place et je suis plutôt optimiste pour l'avenir.