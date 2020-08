La relance éco : Une nouvelle boutique de skate et street culture ouvre ses portes à Belfort

Belfort accueille une nouvelle boutique de skate, liée à "la street culture". Son fondateur, Philippe Forestier, est un passionné de skate : "j'ai créé ma marque de skate il y a trois ans. Je sponsorise des skateurs qui me font de la pub sur les réseaux, etc. J'ai fait pas mal de voyages à l'étranger et en revenant j'avais toujours cette idée en tête de monter une boutique".

Dans les faits, l'Update Store est plus qu'une boutique : "le local est divisé en deux parties, la partie vente et la partie derrière, où il y aura des expos photos, des vernissages et une rampe de skate où l'on pourra pratiquer le skate environ deux fois par semaine...enfin, ça reste à déterminer".

Les magasins spécialisés comme le sien n'existent plus dans les alentours : ni à Belfort, ni à Montbéliard. Philippe Forestier est donc persuadé que ses produits vont trouver preneurs : "le gros avantage c'est qu'il y a 280 mètres carrés en plein centre-ville dont 100 mètres carrés dédiés à la pratique du skate. Avec la rampe intérieure on pourra pratiquer même quand il pleut !"

Pour le gérant, le monde du skate gagne actuellement en visibilité : il devait d'ailleurs figurer aux Jeux Olympiques de Tokyo. La France aussi a ses stars de la discipline. Cet engouement attire les clients : "le commerce traditionnel est vraiment compliqué mais là on apporte notre touche, comme le fait de fidéliser les gens, de créer des événements, de rassembler les jeunes... On créé quelque chose d'authentique".

Beaucoup de chance malgré la crise sanitaire

Et quand on lui demande si ce n'est pas un peu risqué de se lancer en ce moment, Philippe Forestier reste confiant : "j'ai laissé un peu passer cette période difficile et à la fin du confinement on a signé le bail. J'y croyais vraiment !" Il a aussi eu de la chance : "c'est très compliqué de créer son commerce : les papiers, les banques, les dossiers de prêts à taux 0... mais tout s'est goupillé".

Il connait aussi très bien l'univers dans lequel il se lance : "j'avais travaillé dans un magasin de ce type là du coup j'avais pas mal de connaissances au niveau des fournisseurs donc ils m'ont fait confiance sur ce départ, et j'ai eu vraiment des belles marques".

Les clients vont-ils acheter malgré le contexte économique ? Le gérant pense que oui : "les produits que je propose sont dans l'ensemble assez dur à trouver. Il y a des marques françaises déjà qu'on ne trouve pas partout, avec une image de marque, une équipe pour la pub...ils sont vraiment très forts là dessus !"

La boutique, située rue des Capucins, ouvre le 08 août.

