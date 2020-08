La relance éco : une start-up bisontine crée le premier appareil photo fabriqué en Franche-Comté

Chaque jour, France Bleu Besançon s'intéresse à une entreprise ou à une filière économique de notre région. Ce mardi, il s'agit de Pixii, une start-up bisontine. Son fondateur, David Barth, à créer le premier appareil photo conçu et fabriqué en Franche-Comté.

Le Pixii est entièrement conçu et fondé en Franche-Comté, à Besançon.

C'est le premier appareil photo Français depuis plus de quarante ans. Le Pixii est entièrement conçu et fabriqué en Franche-Comté, à Besançon. "Les gens sont extrêmement friands du fait que des Français se soient remis dans le domaine de la photographie", estime David Barthe, le fondateur de Pixii.

Quand David Barthe à eu l'idée de cet appareil photo, il a directement décidé de venir le fabriquer en Franche-Comté, sa région d'origine. "C'est vraiment le savoir-faire que je suis venu chercher ici. On utilise toutes les compétences de la région, en micro-mécanique notamment. On est dans le même type de précision et de mécanique que les mouvements horlogers, alors les gens savent faire, ils ont l'habitude de travailler avec ce type de contraintes", raconte le directeur de Pixii.

Le lancement de l'appareil photo retardé par le Covid-19

La start-up travail depuis 2015 sur son projet d'appareil photo. La commercialisation du Pixii était prévue en début d'année 2020, mais elle a été retardé par la pandémie de coronavirus. "Le Covid-19 est arrivé au moment où on allait lancer l'appareil, donc on a eu un décalage d'environ trois mois qui nous a impacté.", explique le fondateur de la start-up bisontine.

Malgré tout, David Barthe tire un bilan très positif du lancement de son appareil photo. Le Pixxi a fait trois fois plus de ventes que ce qui avait été prévu par la start-up. "Ca a été une vraie surprise de voir qu'après toutes ces années de travail, et malgré un contexte compliqué, les gens étaient au rendez-vous", se réjoui l'entrepreneur.

Le Pixii est très apprécié à l'étranger, notamment aux Etats Unis et en Chine. Près de 95 % des ventes sont réalisées à l'export. "On a porté le drapeau Français et Franc-Comtois très loin autour du monde", sourit David Barthe.

Placer la Franche-Comté à la pointe de l'innovation

David Barthe est à l'origine de la création du premier appareil photo conçu pour révéler ses photographies sur un smartphone. "L'appareil est connecté nativement au smartphone, avec une application. Des mises à jour sont programmées pour ajouter des fonctionnalités à l'appareil", détaille David Barthe.

C'est aussi le premier appareil photo à avoir un capteur électronique appelé global shutter, qui fige l'image en une étape, sans déformation. Une première mondiale. "On a battu tous les constructeurs sur ce sujet", se félicite le fondateur de Pixii.

Le Pixii est commercialisé depuis le début du mois de juillet. Depuis, David Barthe est contacté par des fabricants de capteurs ou encore d'optiques qui travaillent dans la région et aux alentours. Avec cet engouement, le fondateur de Pixii souhaite faire de Besançon le berceau d'une nouvelle industrie. "On va peut-être recréer une espèce de Silicon Valley de la photo à partir de Besançon", espère t-il.

Retrouvez la chronique "La relance éco" à 7h17 tous les jours sur France Bleu Besançon

France Bleu Besançon est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?