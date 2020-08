La relance éco : à Tonnerre, la librairie "Mai Piu" reprend progressivement son activité

Est-ce que l'été se passe bien pour votre commerce ?

Enfin oui, ça va ! Comme vous pouvez l'imaginer, ça a été dur après le confinement. Le premier mois a été vraiment difficile. Le mois de juin a été problématique pour utiliser un euphémisme. Depuis le mois de juillet, ça va bien. Il y a du soleil, il y a des touristes, il y a du mouvement, il y a le retour des clients, il y a un peu d'enthousiasme. La rue où se trouve la librairie est piétonne le samedi. Je peux enfin dire que ça va bien !

Est-ce que vous pensez que ce retour des clients va compenser les pertes que vous avez pu avoir lors des mois de confinement ?

J'essaie de vendre cette idée-là à mon banquier mais ça ne passe pas trop parce que les chiffres parlent tout seul. Mais ça remonte assez vite. On n'est pas encore sorti d'affaire, il devrait y avoir encore quelques mois de difficultés. Cela a été quand même un coup très très dur. Mais j'essaie de rester optimiste.

Est-ce que vous avez bénéficié d'aides financières ?

J'ai pu bénéficier pendant un mois de l'aide de 1 500 euros (NDLR : montant versé par l'État aux petits commerces). Ce n'était pas possible au mois de mars, mais ça l'a été au mois d'avril. Malheureusement, ça ne couvre pas grand chose. Ça couvre les loyers et quelques frais mais c'était déjà ça. En fait, c'est le système D qui a marché pour moi. Un commerçant de Tonnerre a créé un système de solidarité pour acheter des bons cadeaux aux commerçants en difficulté. On a commencé à 3-4 commerçants et à la fin il y en avait quand même une quinzaine. Cela a très bien marché pour moi. C'est venu de l'initiative d'un collègue commerçant qui a essayé de fédérer les autres et je dois dire que mes clients ont répondu présent. J'étais assez touchée. J'ai senti vraiment l'élan de solidarité de la part de mes collègues commerçants et de mes clients. Psychologiquement, ça a pas mal aidé.