La relance éco : 2020, année noire pour le musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux

"2019 aura été la plus belle année de l'histoire du musée. 2020 sera sans doute la pire". En une phrase, Xavier Crespin, le directeur général du musée de l'Aventure Peugeot Citroen et DS campe le décors de la réouverture du musée au début du mois de juin.

Pas d'éclaircie avant l'année prochaine

"Pour l'instant, nous devons nous contenter d'une affluence de 20 % de ce qu'elle était avant le confinement". Et il faudra faire avec pendant quelques mois encore. Xavier Crespin ne voit pas d'éclaircie avant l'année prochaine, au mieux.

"La crise a amené un changement fondamental de comportement. Il y a un phénomène de prudence générale qui va mettre du temps à s'estomper", dit celui a été auparavant directeur de la communication de la marque Peugeot. "L'économie est fragile. Et nous sommes très dépendants, notamment de l’événementiel qui aujourd'hui est en panne"

Déficitaire pour la première fois de notre histoire

Le musée est contraint de serrer la vis sur tous les fronts car l'association qui le porte est tenue à l'équilibre en fin d'exercice. "En 2020, nous risquons d'être déficitaire pour la première fois de notre histoire" ajoute Xavier Crespin qui remercie l'état pour le dispositif de chômage partiel qui permet d'atténuer le choc. Il remercie aussi l'office du tourisme du Pays de Montbéliard pour ses efforts pour tenter de ramener des visiteurs à Sochaux.

Comment faire face à ces mois difficiles ? "On a beaucoup de créativité pour s'inventer des solutions. Notre équipe prépare un driving sur le parking du musée au mois de septembre. Et puis, après, on est surtout en train d'économiser, pour passer ce cap".

