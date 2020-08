La Relance Eco : 4 millions d'euros de travaux dès l'autonome chez Delin à Gilly-lès-Citeaux

Blanche et noire avec la photo d'un producteur ou d'une productrice assis sur un bidon de métal... Vous avez sûrement déjà vu ces briques de lait de Bourgogne-Franche-Comté dans vos supermarchés. Lancé par la Fromagerie Delin fin 2019 ce lait est collecté chaque jour dans des fermes de la région chez 15 éleveurs du Doubs, du Jura, de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire. Il est payé au juste prix aux producteurs : plus de 42 centimes contre 33 en moyenne au plan national.

Les consommateurs en redemandent

Et les clients en redemandent surtout que la crise du covid est passée par là entraînant un regain d'intérêt pour les circuits courts et les productions locales. Pour faire face à la demande grandissante tout en faisant baisser le prix du litre au dessous de la barre symbolique des 1 euros, la fromagerie Delin a un plan. Elle va faire de gros travaux pour se payer sa propre ligne de conditionnement.

Philippe Delin, le PDG de la fromagerie Delin est à la tête d'une entreprise qui compte cent salariés - DR

Des allers-retours qui font gonfler les prix

Les explications de Philippe Delin, le patron de la société éponyme : "Jusqu'à présent le lait collecté est ramené à Gilly, on l'écrème en partie, refroidi puis envoyé dans une fromagerie dans la Loire où il est stérilisé et conditionné. Deux jours après le lait revient chez nous afin que nous le distribuions nous mêmes dans les magasins et la grande distribution".

De gros travaux sont prévus

Pour créer sa nouvelle ligne de conditionnement la fromagerie envisage donc un investissement de plus de 4 millions d'euros. "Elle sera installée à Gilly-lès-Citeaux et ce lait sera donc complément produit chez nous". Les travaux doivent débuter dès le mois de septembre pour une livraison au premier semestre 2021. L'Etat, l'Europe, la Région notamment sollicités devraient apporter entre 15 et 20% de la somme.

Le but : faire baisser le prix du lait à moins d'un euro

Aujourd'hui ce lait est vendu dans le commerce entre 1 euro 05 et 1 euro 25 le litre, "l'idée ce serait d'être à moins d'un euro et plus précisément entre 90 et 95 centimes par litre de lait en gagnant sur les coûts de transports ce qui permettrait d'avoir un prix abordable pour les consommateurs". Un investissement "gagnant-gagnant" puisque en même temps la production de ce lait made in "BFC" est en train de décoller. "On est cette année à 1,5 millions de litres produits, on prévoit 3 millions l'an prochain et de 5 à 10 millions par an d'ici à trois ans".