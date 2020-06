La relance éco : 832 jackpots décrochés au casino JOA de Santenay depuis la réouverture le 2 juin

Pour parodier un célèbre slogan, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Mais depuis le confinement, encore fallait-il le pouvoir car le seul casino de Côte-d'Or a lui aussi dû cesser toute activité avec le confinement. Depuis le 2 juin, les machines à sous fonctionnent à nouveau au casino JOA de Santenay et à partir de cette semaine, tous les jeux de table redeviennent accessibles, sous conditions du respect des mesures sanitaires et gestes barrières imposés pour lutter contre le coronavirus. Entretien avec son directeur général et responsable, Frédéric Mousset.

Frédéric Mousset, le directeur Général et responsable du Casino JOA de Santenay se plie lui aussi aux mesures sanitaires - Casino JOA de Santenay

Quel a été l'impact financier du confinement sur le casino de Santenay ?

Le casino de Santenay a subi la crise comme les autres sociétés. Heureusement que nous faisons partie du groupe JOA et que nous avons également été soutenus par nos actionnaires pour s'organiser face à cette situation qui reste inédite pour nos entreprises, quelque soit la taille de nos établissements. La trésorerie a été fortement impactée, mais depuis le 2 juin, la réouverture des machines à sous nous a permis de rebondir un peu dans notre trésorerie.

Jusqu'à présent seules les machines à sous et jeux de table électronique avaient pu reprendre leur activité, aujourd'hui tout est à nouveau accessible?

Depuis ce mardi 23 juin, nous avons rouvert notre salle de jeux traditionnels avec une table de blackjack et dès samedi soir, elle sera entièrement ouverte et tous les jeux accessibles, comme la roulette anglaise, l'ultimate pocker et les deux tables de blackjack.

Cette réouverture a été marquée par toute une série de Jackpots?

Tout à fait ! il y a eu 832 jackpots depuis le 2 juin, ce qui est quand même extraordinaire, dont le premier à plus de 13 000 euros, le 2 juin dès 11h du matin.

Quelles sont les mesures sanitaires mises en place au casino de Santenay pour éviter de contracter le coronavirus ?

Que ce soit aussi bien pour les clients que pour les employés, tout le monde est protégé car à l'heure d'aujourd'hui, le port du masque reste obligatoire dans tous les casinos de France. Dès votre arrivée, vous êtes obligés de mettre du gel sur les mains pour pouvoir rentrer dans l'enceinte du bâtiment. Nous avons mis des plexiglas entre chaque machine, notamment pour celles dont on ne pouvait pas respecter la distanciation d'un mètre, afin que les gens soient protégés. Et on désinfecte les machines régulièrement ainsi que les jeux de table, où l'accès est conditionné par l'obligation de se remettre du gel sur les mains avant de s'asseoir. Et tout est désinfecté, de la jetonnerie, aux encaisses et aux jeux de cartes.

Des plexiglas ont été installés entre les machines pour assurer la sécurité des joueurs du casino - Casino JOA de Santenay

Attention, jouer comporte des risques. endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) pour toute information.

