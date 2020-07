La relance éco: Aixam redémarre sur les chapeaux de roues à Aix-les-Bains

Le numéro un français et européen de la voiture sans permis est implanté depuis 25 ans à Aix-les-Bains

C'est la petite reine de la voiture. La voiturette sans permis AIXAM fabriquée depuis 45 ans à Aix-les-Bains. AIXAM, qui emploie sur ses 6 sites de Savoie et d'Isère , 80 personnes à Aix-les-Bains, et 150 à Chanas, est le numéro un français et européen de la voiture électrique.

Je ne sais pas si c'est une bulle, mais nous sommes repartis très fort, avec la deuxième meilleure semaine de commandes de l'année-Philippe Colançon, le PDG d'AIXAM